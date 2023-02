Västervik vände och vann mot Vita Hästen – han blev matchvinnare

Samlat och tätt. Västerviks IK inledde matchen mot Vita Hästen bra med fokuserat och kontrollerat passningsspel och åkningar utan puck. Det gjorde att VIK fick bra press på Norrköpingslaget. Redan efter en dryg minut stötte Ludwig Stenlund in 1–0. Hugo Gabrielsson kom in från vänster, gick bakom kassen och la in pucken vid närmaste stolpen där Stenlund hade klubban.

Stenlund gjorde även 2–0

Ludwig Stenlund satte även 2–0 när VIK spelade powerplay efter sju minuter. Stenlund drog iväg ett hårt dragskott som gick strax under ribban, igenom nätet. Men domarna var med och såg händelsen men kollade även videon.

Efter målet lyfte hemmalaget spelet lite mer medan Västervik blev lite försiktiga och backade hem istället för att fortsätta ta hemmalaget högt i mittzonen. Vita Hästen fick mycket tid i VIK:s anfallszon men defensiven och Emil Kruse gjorde sitt jobb.

Efter drygt 12 minuter fick Andreas Söderberg på ett dragskott från blå som smet in bakom en mycket skymd Kruse.

VIK gav bort initiativet

I andra perioden blev VIK lite krampaktiga och gjorde en hel del enkla misstag och tog några onödiga utvisningar men spelmässigt mäktade inte hemmalaget ta något större övertag.

Vita Hästen kvitterade efter fyra minuter när VIK tappade för enkelt i mittzonen och som gjorde att hemmalaget kunde ställa om och där Victor Öhman blev fri på vänsterkanten och snyggt satte in pucken bakom Kruse.

Minuten senare drog Erkamps på sig en tvåminutare och ännu en minut senare blev det ytterligare en VIK-utvisning när Noah Hasa drog på sig en riktigt dålig och onödig utvisning när han jagade ifatt pucken vid hemmalagets kortsarg men fällde uppvaktningen. Kanske man kan skylla på ungdomlig överentusiasm.

Vita Hästen lyckade inte utnyttja varken spelet fem mot tre eller fem mot fyra. VIK täppte till rejält.

Västervik hade några riktigt bra chanser, bland andra Isak Sahlqvist och Mathias Wigley som hade frilägen men fick pucken mitt på Tobias Sandberg i hemmakassen.

Västervik effektiva och tog två poäng

Tredje perioden blev spelmässigt som den andra. Hemmalaget hade mycket puck och VIK såg ängsliga ut frånsett defensiven där laget var starkt.

Hemmalaget tog ledningen efter knappt åtta minuter efter kalabalik framför kassen där Jens Holmström lyckades gräva fram pucken och peta in den.

Men VIK var inget slaget lag utan krigade på även om det inte var med det riktigt rätta påslaget.

VIK kvitterade i powerplay efter 17 minuter. Isak Sahlqvist fick ett snyggt överspel från Matteo Gennaro som han satte i nätmaskorna.

Matchen gick till förlängning men där lagen spelade väldigt försiktigt och utan några mål. Matchen fick istället avgöras på straffar och här avgjorde Victor Öhman och Ludwig Stenlund medan Hästen missade sina två första straffar.

VIK har nu åtta poäng upp till fast mark. Tabellen hittar du här.