Total islossning gav storseger: "Följde det vi skulle göra"

Isac Andersson blev tvåmålsskytt när Vimmerby Hockey gjorde processen kort med Forshaga IF. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey körde över Forshaga IF med 7–0 och kopplade ett alltmer bastant grepp om förstaplatsen i fortsättningsserien. – Det är alltid skönt när man vinner. Måendet går oftast efter resultatet, säger tränaren Hampus Sylvegård.

När Eddie Levin prickade in 1–0 med ett direktskott efter fyra minuters spel talade mycket för att Vimmerby Hockey skulle glida ifrån och vinna klart mot nästjumbon Forshaga IF.

Vimmerby skapade många kvalificerade målchanser och lyckades inte få hål på Forshagas målvakt Gustav Griborn någon mer gång i de två inledande perioderna.

– Jag tycker att vi kontrollerar hela första perioden och får några bra lägen som vi inte förvaltar. Andra perioden är lite mer i Forshagas favör. Den typ av matchbild som det blir i andra perioden gynnar dem mer än vad den gynnar oss. Det blev lite för flängigt då pucken gick för mycket fram och tillbaka och vi fick inte fast pucken. Vi hade samtidigt tre öppna mål som vi brände. Effektiviteten i de två första perioderna var inte tillräckligt bra när vi sköt 28 skott, säger VH-tränaren Hampus Sylvegård.

Målskyttet lossnade

VH lade i en högre växel i tredje perioden och gjorde mål på löpande band mot ett chanslöst Forshaga. Det blev seger med 7–0 efter två mål av Isac Andersson och ett av Jakob Karlsson, Ludvig Vännström, Anton Carlsson och Olle Söderlund.

– Vi fick in två tidiga puckar i tredje perioden och det kändes som att energin gick ur dem samtidigt som vi reste oss. Det var starkt av oss att inte tappa det. Det är lätt att man bygger upp en frustration när man inte får in pucken och börjar hitta på egna saker. Vi följde det vi skulle göra och det ledde till bra saker i tredje perioden. 7–0 kanske inte speglar matchen riktigt, men vi vinner välförtjänt och är det spelförande laget under större delen av matchen, säger Sylvegård.

VH klarade av fyra numerära underlägen och gjorde mål i ett av två numerära överlägen.

– Det finns många bra saker som vi tar med oss härifrån.

"Kan inte påverka något annat"

VH ligger tre poäng före jagande KRIF och har tio plusmål till godo inför de två avslutande matcherna i serien.

Vad har du för tankar inför nästa vecka?

– Just nu tänker jag på att jag ska analysera den här matchen och sen är det träning i morgon. Vi kan inte påverka något annat utan vi kan bara fokusera på vad vi kan göra.

Backen William Alftberg utgick med en lättare skada och ersättaren Johan Norberg klev in och gjorde bra ifrån sig, enligt Sylvegård. Han delade även ut beröm till målvakten Robin Christoffersson och forwardsen Adam Bäckstrand och Olle Söderlund.