IKO fortsätter glänsa – ny tabellfyra efter sjätte raka segern

Oskarshamn skakade av sig östgötarnas tidiga ledningsmål och hela seriens poängkung Antti Suomela satte 1–1 från i princip ingen vinkel alls.

"Jag känner att jag kan skjuta varifrån som helst och ska fortsätta med det så kommer det förhoppningsvis mer", sa Antti Soumela till C More i första periodpausen.

Sedan klev IKO-forwarden Cameron Brace in i handlingarna. Efter tolv raka matcher utan mål slog han till med ett hattrick och såg till att ge sitt IKO en 4–1-ledning. 2–1 kom i upptakten av andra perioden och både 3–1 och 4–1 på hans två första skott i tredje perioden. Linköping kom in i matchen målmässigt men IKO producerade också i offensiv väg och vann med 6–3. Ahti Oksanen gjorde de två avslutade målen för IKO.

Värmde upp i VH:s matchtröjor

Oskarshamn tog sjätte raka segern, satte nytt klubbrekord för antal poäng i SHL.s grundserie och ligger fyra i tabellen, endast en poäng efter trean Färjestad BK.

"Vårt lag jobbar hårt just nu och vi får studsarna med oss. Viktiga poäng och kul att få bidra. Vi har ofta svårt mot Linköping, de är ett bra lag som forecheckar hårt. Skönt att kunna göra 60 bra minuter", sa hattrickskytten Cameron Brace till C More efter 6–3-segern.

Värt att notera är att IKO anordnade "Föreningsmatchen" i samband med kvällens match och värmde upp i Vimmerby Hockeys matchtröjor.