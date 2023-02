Förre IK Oskarshamn-spelaren avgjorde när laget blev nollat igen

Förra säsongen vräkte Kim Rosdahl in 21 mål och gjorde totalt 43 poäng för IK Oskarshamn. Den här säsongen spelar han för Malmö Redhawks, och fram till kvällens möte mot just Oskarshamn hade han bara lyckats pilla in pucken en gång för MIF. Nu har han gjort det två gånger – och det blev matchavgörande. Slutresultatet blev 2-0 sedan Marcus Sylvegård gjorde mål i tom IKO-kasse med bara minuten kvar att spela.

För IK Oskarshamn innebär kvällens förlust att man har gått från målgladast och formstarkast (sex raka segrar) i SHL till att ha gjort noll mål på de sex senaste perioderna och förlorat två raka matcher. I kväll hade Malmös målvakt Adam Werner en stor del i detta – han var en jätte och räddade alla 40 skott som IKO-spelarna fick på mål (IKO vann skotten med 40-23).

"Inte tillräckligt rejäla"

I två perioder såg det ganska tamt ut från hemmalagets sida. Det var lågt tempo och laget blev allt som oftast straffat med sin egen medicin – ett fysiskt Malmö spelade sig ganska enkelt ur egen zon och skapade snabba spelvändningar på hemmalaget.

IKO-tränaren Martin Filander var inte helt nöjd efter matchen.

– Det är för få i vårt lag som får till det offensiva spelet. Vi är inte tillräckligt rejäla och emellanåt nästan lite naiva. Offensivt kommer vi i gång i den tredje perioden, men på det stora hela förtjänar vi inte mer. Det kommer matcher som våra två senaste, det är bara att räkna med, men det gäller att bygga vidare och fortsätta tro på oss själva, sa han till C More efter matchen.

Trots förlusten återfinns IK Oskarshamn på femte plats i tabellen med fyra omgångar kvar att spela.