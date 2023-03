IKO chanslöst borta mot Frölunda – drama väntar i sista omgången

Redan efter drygt två minuters spel var ställningen 2-2, sedan Hampus Plato kvitterat Frölundas tidiga bjudningsmål. Hemmalaget gick till pausledning med 2-1, men på något sätt – trots ett kraftigt övertag för Frölunda – hämtade IKO i kapp till 2-2 genom Antti Suomela i mitten av perioden.

Glädjen var dock inte långvarig, utan hemmalaget hängde två snabba puckar (det andra var återigen en ytterst generös bjudning från IKO-försvaret) och hade ledningen med 4-2 inför den sista perioden.

I slutet av den fastställde Frölunda slutresultatet till 5-2.

Missnöjd tränare

IKO-tränaren Martin Filander var som vanligt samlad efter slutsignalen

– Jag är inte alls nöjd med hur vi tar oss an matchen. Vi vågar inte spela ut, utan Frölunda är klart bättre. Tyvärr är vi inte tillräckligt modiga i första aktionen. Vi väntar i stället för att ta tag i taktpinnen, och det håller inte här. Sett över hela matchen var det inget snack, de vinner rättvist, sa han till C More.

Trots förlusten ligger IK Oskarshamn kvar på sjätte plats i SHL-tabellen, vilket innebär direktplats i kvartsfinalserien. det är dock stenhårt kring strecket. På torsdag spelas den sista drmatiska omgången, för IK Oskarshamn väntar hemmamatch mot HV 71.