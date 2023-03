FÖRLUST OCH DUBBLA MATCHSTRAFF FÖR VÄSTERVIK

Västerviks IK förlorade andra kvalmatchen i Tingsryd ikväll. Tyvärr hade de två huvuddomarna stor del i resultatet. Två inkonsekventa domare utan någon som helst fingertoppskänsla och kvalkänsla. Det kostade Västervik två matchstraff plus att Victor Öhman fick kliva av isen efter att ha blivit överkörd – utan någon åtgärd från domarna.

Båda lagen var bra påslagna i första perioden. Tingsryd betydligt mer desperata än i matchen i måndags. Västervik spelade kontrollerat och med bra fokus men stundtals lite för avvaktande istället för att snabbt ställa om och komma in i TAIF:s hemmazon.

Västervik skapade en hel del chanser men inga mål.

Hemmalaget tog ledningen i slutminuten av perioden då Gabriel Säll drog iväg ett dragskott centralt som letade sig in bakom en skymd Emil Kruse.

VIK kvitterade

Andra perioden blev lika jämn som den första men där Västervik klev på bättre med en hög forechecking. Det tog bara en minut innan Västervik kvitterade, Erik Gustafsson gjorde sin patenterade inlyftning från vänsterkanten, Noah Hasa styrde in höstlövet.

Efter det borde Västervik ha gjort både 2–1 och 3–1. Efter fyra minuter fick Victor Öhman en passning i vänsterläge och hade halva målet öppet men fick inte pucken över Tomas Rydéns högra benskydd. En sniper som Victor måste kunna sätta ett sådant läge rakt upp i taket.

Minuten senare hade Joakim Hagelin ett läge i samma position och fick ett iväg en backhand som tog på Rydén.

Tingsryd skapade bara halvchanser innan hemmalaget kunde göra 2–1 efter drygt 16 minuter. Målet kom under en avvaktande utvisning för Tingsryd och där Ludvig Levinsson fick knalla in framför Emil Kruse och stöta in pucken.

Huvuddomarna tappade matchen

Det hettade till i slutet av perioden. TAIF:s retsticka, Isak Pantzare, 1,72 meter hög, försökte hindra Joakim Hagelin när han åkte för att byta. 1,89 meter Hagelin satte upp klubban och som tog under hakan på Pantzare – som slängde sig på isen.

Domarna tog fem minuter plus matchstraff på Hagelin.

Huvuddomarna Alexander Österberg och Stefan Johansson hade en riktigt taskig dag på jobbet i tredje perioden och det straffade Västervik riktigt hårt. Det är mycket dålig fingertoppskänsla när det handlar om kval, dessutom när domarna inte är konsekventa mot båda lagen.

Det började redan i slutet av andra när Hagelin fick matchstraff och det fortsatte efter två minuter i sista perioden när William Wiå åkte på två minuter för crosschecking. Wiå jagade ifatt en puck i boxplay och satte till invid sargen, en tackling som förekommit 10-tal gånger tidigare under matchserien och utan åtgärd.

Det innebar att Västervik fick spela tre mot fem och då gjorde hemmalaget mål. Och där dog matchen lite – tack vare domare utan någon som helst känsla för situationen och att det är kval.

Öhman och Törngren domaroffer

Nästa svaga domarinsats var när Victor Öhman blev överkörd efter 10 minuter, vred till vänsterknäet och lämnade isen – utan åtgärd från domarna.

Christoffer Törngren fick matchstraff efter 12 minuter när han satte in en helt regelrätt tackling – men domarna hade skygglappar och tog 5 minuter plus matchstraff.

Ingen skuld på Tingsryd, som givetvis tog för sig och fick energi av domarnas insats.

En förhoppning, för både Västerviks IK och Tingsryds AIF, är att vi slipper se så dåliga insatser i fortsättningen i kvalet.

Lagen möts i Västervik på fredag och söndag.