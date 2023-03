VIMMERBY NOLLADES I FÖRSTA SEMIFINALMÖTET

En tajt, svängig och underhållande första period resulterade blev mållös. Nybro förde stora delar av spelet mot ett försvarsstarkt Vimmerby som stack upp vid flera tillfällen och var nära att spräcka nollan.

Även andra periodens start var jämn och tajt. Knappt halvvägs in i mittperioden tog domarna matchens första utvisning. VH-forwarden Eddie Levin drog omkull av Adam Persson i mittzonen. Vimmerby hade problem att komma in och få till ordnat spel under första minuten av powerplay-spelet men VH var under andra halvan av numerära överläget nära två gånger om.

Kort därpå drog VH-backen Johan Norberg omkull en hemmaspelare som serverades ett öppet läge i slottet. Då var det Nybro som fick chansen i numerärt överläge och lyckades göra 1–0 med fem sekunder kvar av utvisningstiden. Eero Savilahti avlossade ett skott som Robin Christoffersson inte hade en chans på.

Nybro drog ifrån

Nybro inledde tredje perioden klart bäst och utökade ledningen till 2–0 efter några minuter. Nikolai Skladnichenko knäppte iväg ett skott från blålinjen och gick raka vägen i mål.

Vimmerby gick därefter framåt i jakten på att spräcka nollan och skapa nerv i matchseriens första möte. VH hade några bra lägen men det gick inte vägen. När Oskar Lindgren visades ut med fyra minuter kvar försvårades chanserna men VH klarade av numerära underläget.

VH:s sista försök att krypa närmare slutade med att Juho Liuksiala prickade in 3–0 i tom bur. Det är därmed Nybro som har 1–0 i matcher och nästa match spelas i Nybro i morgon eftermiddag.