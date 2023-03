VH KNÄCKTE NYBRO – NY MATCH I VIMMERBY I MORGON

Nybro Vikings hade skaffat sig ett drömläge i matchserien efter två hemmasegrar den gångna helgen. För Vimmerby Hockeys del var det verkligen vinna eller försvinna som gällde.

Det såg också ut att vara ett mycket hungrigt hemmalag som kom ut inför den månghövdade publiken. Vimmerbys klack hade lite bättre röstvolym än brukligt och dessutom fanns ett stort antal Nybro-fans på plats i Vimmerby ishall.

VH var också piggare än gästerna under den första delen av öppningsperioden. Efter fyra minuter och 26 sekunder åkte Eero Savilahti ut i två minuter.

Vimmerby behövde inte ens en minut för att spräcka nollan. William Dageryd satte 1-0, assisterad av Hugo Ollila och Jakob Karlsson.

Hittade en kvittering

Vimmerbys starka spel fortsatte och några minuter senare visades även Janne Väyrynen ut. Den här gången fick VH endast spela powerplay i 13 sekunder. Sedan åkte Pontus Eltonius i isen och domaren valde att visa ut Eddie Levin i två minuter.

Favoriten Nybro fick också klart mer att säga till om under den andra halvan av perioden. Efter 13 minuter och 22 sekunder kom också kvitteringsmålet. Sebastian Borg bröt sig in framför kassen och trycke in 1-1 bakom en hjälplöst utlämnad Robin Christoffersson.

Med knappt två minuter av perioden blev det också Nybros tur att spela numerärt överläge på allvar. Stundtals fick gästerna bra tryck, men Vimmerby stod emot och 1-1 stod sig perioden ut.

Nybliven forward nätade

Nybro inledde piggare i den andra än i första. Trots det var det Vimmerby som skulle få det viktiga 2-1-målet. Olle Söderlund gjorde ett bra jobb, vann pucken och serverade Jacob Isaksson öppet mål. Backen, som dagen till ära spelade forward, gjorde inget misstag.

Det var som att någon vridit på en knapp hos bortalaget. Nybro höjde sig betänkligt efter hemmalagets ledningsmål och uppehöll sig långa stunder i anfallszon. Utan, vilket är en viktig detalj, att få utdelning dock.

Med knappt tre minuter kvar av perioden fick Vimmerby ett jätteläge att utöka ledningen. Gästernas Erik Lindström åkte ut i två minuter, men Vimmerbys powerplayspel nådde aldrig några högre höjder.

2-1-ledningen stod sig till periodvilan.

"Jalle" i ribban

Den tredje perioden var spelmässigt jämn, men det var Vimmerby som skapade de hetaste chanserna. Mitt i perioden kom Jacob Isaksson fri, drog Eltonius men la avslutet i ribban.

Ett par minuter senare hade VH ett långt anfall på Nybro, vilket inleddes med att Anton Carlsson och Eddie Levin kom två mot en, men avslutet utanför.

Med fem minuter kvar att spela hade Nybro både sju och sex man inne på isen i flera sekunder, men domarna missade det. Minuten senare hade Nybro i stället ett bra reduceringsläge, men Robin Christoffersson i VH-kassen räddade. Ännu större tryck skapade man med dryga två minuter kvar då VH gick på knäna, men inget mål.

Ribbskott av Nybro

Med 1.47 kvar av matchen tog Nybro timeout och tog även ut Eltonius. VH:s Anton Carlsson fick en halvchans, men det mynnade inte ut i någonting, utan i stället prickade Nybro ribban med 59 sekunder kvar. Ytterst nära där, men det blev Vikings sista vassa chans i matchen.

Vimmerby spelade av de sista sekunderna och reducerade matchserien till 2-1.

Skotten i sista perioden 8-8, och totalt 25-27.

Ny match i Vimmerby ishall i morgon klockan 19.00.

Simon Henriksson

Micael Rundberg