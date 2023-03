KNIVEN MOT STRUPEN FÖR VIK – TINGSRYD HAR MATCHBOLL

Tingsryds AIF satte ner foten rejält i första perioden medan Västerviks IK hade alldeles för mycket bjudbyxor på sig i spelet runt den egna målet och egna zonen. Att Hemmalaget gick stenhårt på kassen mäktade VIK inte riktigt hantera. Västervik var lite för naiva i defensiven.

Anton Gradin började och visa vad TAIF ville när han efter fem minuter var ytterst nära att sätta 1–0 men där Emil Kruse gjorde en kanonräddning.

Dålig hjälp till Kruse

Men Kruse hade väldigt dålig hjälp på målen som kom. 1–0 när Joachim Nermark fick åka bakom kassen och in vid högerstolpen, lägga över en passning till Isak Hellerstedt som la in pucken vid vänsterstolpen. Även 2–0 kom efter fel jobb framför kassen. Daniel Sylwander fick stå ren vid vänsterstolpen och slå in en retur.

3–0 var en rejäl blunder. Det började med att Joshua Winquist manglade ner TAIF:s Anton Lundmark i kortsargen. Hela hallen skrek på utvisning men domarna höll armarna nere medan Västervikspelarna såg villrådiga ut och tappade fokus. Ludvig Levinsson snodde enkelt pucken på offensiva blå och fick rent fram mot Emil Kruse. Ludvig fick iväg ett perfekt skott i bortre gaveln.

Anton Lundmark fick ledas av isen – utan någon utvisning för Västervik. Hade TAIF inte gjort mål hade domarna förmodligen kontrollerat tacklingen och som hade kunnat leda till fem minuter plus matchstraff. Det kan i och för sig komma i efterhand om TAIF anmäler händelsen till disciplinnämnden.

Västervik hade några bra chanser i första, bland andra hade Anton Öhman ett skott som strök överliggaren.

VIK lyfte sig lite i andraI andra perioden blev spelet statiskt och kletigt från båda lagen – nervigt. Tingsryd fick till några riktigt långa anfall de första 10 minuterna men utan att skapa något.

Västervik fick till flera kontringar och några bra avslutningar men utan att få in pucken bakom Tomas Rydén i TAIF-kassen.

VIK:s Isak Sahlquist drog på sig både en dum och egoistisk femminutersutvisning med matchstraff efter knappt 10 minuter. Isak kom in mot sargen och körde upp en crosschecking i huvudet på Anton Lundmark.

Tur för Västervik gjorde TAIF ett uselt powerplay och hade bara ett skott på mål. Å andra sidan gjorde VIK ett bra jobb.

De sista fem minuterna hade VIK ytterligare några bra kontringar men var inte tillräckligt heta och desperata framför TAIF-kassen.

Boorkens klyscha gäller inte längre

Leif Boorks gamla klyscha ”att leda med 3–0 är det svåraste som finns” gäller inte längre. Tingsryd knöt ihop säcken rejält och bra i sista perioden och tillät inte VIK komma till eller ta tag i spelet. VIK var griniga i sista och tappade fokus på matchen. En dålig taktik.

TAIF utnyttjade ett powerplay och gjorde 4–0 och var på håret att lyfte in 5–0 två gånger om.

VIK-backen Max Krogdahl var i fokus ikväll. En av VIK:s bästa backar men som inte hade riktigt koll ikväll. Han var inne på de tre första målen plus att han drog på sig en egoistisk utvisning i tredje, då han drog till med klubban bakifrån på en TAIF-spelares skridskor. Det tog TAIF bara sex sekunder att sätta 4–0.

På fredag möts alltså lagen igen. Denna gången i Västervik.