Storebro kvitterade sent mot HM IS – drömmen om gruppseger lever

Storebro IF knep en poäng mot blivande seriekonkurrenten HM IS i Toyota Cup. Matchen slutade 1-1 och nu lever drömmen om avancemang till nästa steg.

Hjältevad/Mariannelund tog ledningen tidigt i matchen på en tilltrasslad situation. Det var en ledning som stod sig till pausvilan. Richard Quimbay utjämnade till 1-1 genom ett vackert långskott från 25 meter.

– Första halvlek är Mariannelund spelförande och leder välförtjänt med 1-0. Efter fem, tio minuter i andra halvlek kommer vi in i matchen mer och mer och är det bättre laget sista halvtimmen. Vi ska inte be om ursäkt för 1-1, säger Storebros tränare Peter Magnusson.

Gick ni för ett segermål för att säkra gruppsegern?

– Vi försökte, men det var en tajt match. Med tanke på att vi hade ett ungt lag så gör vi en bra insats.

Storebro har gjort flera starka insatser på sistone.

– Vi jobbar med strukturen i vårt spel och det börjar sitta mer och mer, men vi är fortfarande underdogs i våra egna ögon.

HM IS vann den efterföljande straffläggningen mellan lagen, men den betyder endast något om båda lagen får samma poäng och samma målskillnad. HM IS har kvar att möta FBSK och är just nu tre poäng bakom Storebro med identisk målskillnad.

– HM IS vinner nog mot Frödinge, det måste jag tro. Annars vore det en skräll.

Richard Quimbay, Linus Hemmingsson och Mahmoud Moustafa berömdes. Även Gandeiro Quimbay förtjänade plus för sin första halvlek.