Stark seger senast – nu förlorade IKO igen: "Blir svårt straffade"

IK Oskarshamns eländiga förlustsvit med sju raka förluster bröts i Karlstad i torsdags. I kväll kom Malmö Redhawks på besök – och IKO åkte på ytterligare en svidande förlust och cementeras i botten av SHl-tabellen. IKO har tagit fem poäng på tio matcher och har sju poäng upp till Leksands IF på säker mark.

IKO låg under med 0–1 efter första perioden, 0–2 efter andra och släppte in 0–3 i upptakten av tredje innan Olli Palola prickade in 1–3. Malmö vann till slut med 1–4 inför 3 275 åskådare i Be-Ge Hockey Center.

"Idag känns det tufft. Jag tycker att vi blir oerhört svårt straffade. Malmö gör det bra när de får sina lägen och smäller dit dem. Men vi skapar otroligt mycket", säger Oskarshamns tränare Martin Filander till TV4 Play efter matchen.