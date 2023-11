Han saknas när formstarkt VH möter annat topplag i kväll

Efter premiärförlusten mot ex-allsvenska Kristianstads IK har Vimmerby Hockey gått som tåget i Hockeyettan södra. Laget har poäng i åtta raka matcher och trepoängare i de fyra senaste. På dessa fyra matcher (mot Troja, Alvesta, KRIF och Tyringe) har man den imponerande målskillnaden 22-4.

Noterbart är också att av sina hittills 19 insläppta mål kom nio stycken i de två första matcherna, mot KIK och Borås. På de sju senaste matcherna har laget alltså bara släppt in tio mål.

Man har nu spelat halva grundserien, och VH-tränaren Hampus Sylvegård är så klart nöjd med vad laget har presterat.

Har runnit i väg

– Vi har gjort det bra hittills. Det som jag tycker är bäst är att vi har tagit poäng även när spelet inte har suttit – det är en styrka. Sedan har vi gjort många mål, det är vi och Kristianstad som har gjort flest, plus att vi också har varit hyfsat täta bakåt, säger han.

– Att vi har gjort så många mål beror ju till viss del på att det har runnit i väg i några matcher, men självklart är det också ett resultat av bra spel. Det finns alltid småsaker som måste repeteras och bli bättre, men jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen – siffrorna tyder ju också på det.

”Extremt bra”

När serier vänder i kväll är det Kristianstad som väntar på bortais för Vimmerby Hockey – det enda lag som hittills har lyckats besegra VH under ordinarie tid den här säsongen. 1-5 slutade premiärmatchen i Vimmerby ishall, en konstig match där Vimmerby under stora delar av matchen förde spelet, vann skotten ganska stort men förlorade efter att ha släppt in tre snabba mål i slutminuterna.

– Vi gjorde en bra match då, men tappade pucken på fel ställen. Det märks att Kristianstad har spelat på en högre nivå. De är extremt bra på att utnyttja motståndarnas misstag och det är viktigare ju högre upp i seriesystemet du spelar där man inte får så många lägen, säger Hampus Sylvegård.

– Jag tycker ändå att vi har hyfsad koll på dem. Noggrannheten, tålamodet och att vi är konsekventa i vårt spelsystem blir viktig i kväll, där tycker jag att vi slarvade lite för mycket senast mot Tyringe. Kristianstad är stora och starka, så det gäller att vi är resoluta i spelet framför mål där vi vet att de vill vara. Sedan ser vi ju gärna att vårt special teams, där vi har en statistik som nästan ser ut som fantasisiffror, håller i sig.

I Vimmerby finns samtliga spelare tillgängliga förutom Gustav Karlsson, som dras med en lättare skada.