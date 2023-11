SENT TAPP GAV INGA VH-POÄNG I TOPPMÖTET

Det var mot slutet av en jämn och chansrik öppningsperiod som Vimmerby Hockey spräckte målnollan efter en fin individuell prestation signerad Hugo Ollila. Forwarden trampade runt kassen, höll i pucken, kom in i farliga sektorn framför Wictor Ragnewall och prickade in ledningsmålet via bortre stolpen.

Stärkta av det sena ledningsmålet spelade Vimmerby bra i starten av andra perioden och tryckte tillbaka skåningarna som hade problem med att ta sig ut ur egen zon. Hugo Ollila var efter några minuters spel ytterst nära att bli tvåmålsskytt, men hans skott tog klockrent i stolpen precis när Kristianstad hade blivit fullt manskap på isen efter en utvisning.

Klarade av tre raka boxplay

Därefter växlade Kristianstad upp i jakten på en kvittering. Vimmerby spelade under andra halvan av andra perioden tre raka numerära underlägen där Scott Hector klev fram på ett storartat sätt och tillsammans med VH:s boxplay såg till att inga mål föll i mittperioden.

Det var ett jämt och tajt toppmöte med heta känslor vid flera avblåsningar. Det renderade i flera dubbelutvisningar i upptakten av tredje perioden och VH kämpade hårt för att hålla i sin knappa ledning.

Kristianstads Wiggo Weinö kvitterade till 1–1 efter 53.15 och Scott Hector räddade Linus Petterssons straff med tre minuter kvar av matchen. Kristianstad tryckte på för ett ledningsmål och det gav utdelning. Jacob Grönhagen styrde elegant in Oscar Lundins backskott fram till 2–1 när klockan stod på 58.27. Med en sekund kvar av matchen satte Ludvig Elvenes 3–1 i tom bur.

VH är kvar på fjärdeplatsen i Hockeyettan Södra. Nästa match är hemma mot Borås HC onsdagen den 15 november.