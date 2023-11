Södertälje SK behövde endast 29 sekunder på sig för att göra 1–0. Den tidigare Västerviks IK-forwarden Emil Alba tog vara på en retur och lyckades ur snäv vinkel valla in ledningspucken via VIK-keepern Emil Zetterquist.

När Södertälje fick chansen i spel fem mot fyra i slutet av inledningsperioden utökades ledningen till 2–0. Även denna gång tog Emil Alba hjälp av en VIK-spelare. Från en position bakom förlängd mållinje lyckades Emil Alba valla pucken på Anton Björkmans skridsko och in i mål.

Mål direkt för Ulander

Västervik fick kontakt i upptakten av andra perioden när nye finländaren Elias Ulander tryckte iväg ett lågt direktskott som gick in i mål via en SSK-spelare. Han gjorde därmed mål i sin debut och alla mål hade så långt studsat på egna spelare och in i mål.

Några minuter senare återtog SSK sin tvåmålsledning efter en fin individuell prestation av Linus Videll. Han tryckte sig förbi Macoy Erkamps och sprätte upp 3–1 i nättaket.

Med 24 sekunder kvar av mittperioden satte SSK 4–1. Stello Mattheos prickade stolpen och Daniel Norbe tog hand om returen som han satte i den öppna målburen.

Tredje perioden förblev mållös och VIK får åka hem tomhänta och ladda om för fredagens häftiga tillställning mot anrika Brynäs IF.