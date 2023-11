Han blev matchhjälte när VIK bortavann i förlängning

Västerviks IK lyckades till slut vinna bottenmötet i Hockeyallsvenskan efter förlängning. Matchhjälte i bortamatchen mot Östersund blev Vaclav Karabacek. Segern var dock inte på något sätt given, och VIK hade både ribban och stolparna med sig. Framför allt hade man en ruskigt bra målvakt.

Det var ytterst viktiga poäng som stod på spel i Östersund Arena i kväll när de båda bottenlaget i Hockeyallsvenskan, Östersund IK och Västerviks IK, möttes.

Och det gick nästan att se på spelet. Stora delar av matchen präglades av lågt tempo, svagt passningsspel och ganska krampaktiga insatser.

Oavgjort efter full tid kändes både logiskt och rättvist, och att Västervik vann i overtime är inte mycket att säga om – det kunde ha gått hur som helst.

Sent ledningsmål

Östersund började matchen klart bäst. Efter fem minuter skapade man en jättechans där Edvin Olofsson i VIK-kassen gjorde en otrolig dubbelräddning innan hemmalagets Karl Johansson missade öppet mål från två meters håll. Närmare än så kommer man inte utan att göra mål.

Allt efter hand jämnade Västervik ut spelet och tog också över det. Man fick några långa anfall där man tryckte ner hemmalaget. Dock var offensiven alldeles för uddlös samtidigt som ÖIK var farliga i sina omställningar.

VIK:s största chans i den första perioden kom med åtta minuter kvar att spela, men när Phillip Marinaccio fick öppen kasse efter en målvaktsretur missade han målet.

I stället blev det Östersund som kunde gå till periodvila i ledning. Men en minut kvar blev Johan Mörnsjö frispelad och satte pucken bakom Edvin Olofsson.

Stolpträff från tvåmålsledning

Östersund var millimeter från att utöka ledningen redan i inledningen av den andra perioden, men stolpen räddade VIK.

Efter fyra minuter fick Västervik chansen att spela i numerärt överläge. Man satte Östersund under stenhård press och med bara sekunder kvar av utvisningen kom också kvitteringen till 1-1. En puck gled in från kanten, genom centrallinjen och nådde till slut fram till en fristående Phillip Marinaccio som placerade in den.

Med bara minuten kvar av mittperioden gav Victor Öhman Västervik ledningen med 2-1. VIK-forwarden fick pucken på egen blå linje, åkte, åkte och åkte, innan han ohotad mitt i Östersunds zon pricksköt upp pucken i det högra krysset,

Kvittering i powerplay

Redan i inledningsminuten av den tredje perioden bjöd VIK Östersund på en utvisning. Vaclav Karabacek skickade omotiverat pucken över plexiglaset i egen zon och det dröjde inte mer än en minut innan hemmalaget utnyttjade överläget. Duktige Viktor Granholm placerade in 2-2-pucken i ena krysset bakom en skymd VIK-målvakt.

I mitten av perioden fick Östersund ytterligare en chans i numerärt överläge, och där var det bara en storspelade Edvin Olofsson som räddade Västervik från ytterligare ett baklängesmål.

Det oavgjorda resultatet stod sig tiden ut, även om Östersund inte var långt borta från att pilla in pucken i de absolut sista sekunderna.

Karabacek matchhjälte

I den första förlängningsminuten prickade Östersund ribban. Laget hade även två frilägen som inte resulterade. I stället blev det Västervik som drog det längsta strået, fixade bonuspoängen och en skönare långresa hem.

Med mindre än två minuter kvar snodde Vaclav Karabacek pucken i mittzonen av en slarvande hemmaback, och fri med Isak Mantler i hemmakassen gjorde han inget misstag.

Efter matchen var Karabacek glad.

– Det var en jämn match och de hade absolut sina chanser. Som du ser i tabellen så behöver vi varje poäng, så det här var jätteviktiga poäng. Självklart var det skönt att få göra mål. Jag kände mig pigg när jag kom in efter bytet och lyckades ta pucken av deras back som jag såg var trött, sa han till TV4 Play.