VH TAPPADE 3–0-LEDNING – SJÖBERG FIXADE BONUSPOÄNGEN PÅ STRAFF

3–0-ledning efter två spelade perioder. Då kom tappet. Vimmerby Hockey släppte in tre mål på åtta minuter. Matchen fick avgöras på straffar och Carl Sjöberg såg till att bonuspoängen stannade i Vimmerby.

HC Dalen inledde matchen piggast och VH behövde några minuter för att komma in i tempot. När de väl gjorde det kom också 1–0. Jakob Karlsson hittade med en smart passning fram till Anton Carlsson i slottet och målglade forwarden lyckades få in pucken i en liten lucka mellan benen på Dalens Oskar Blomgren.

Dalen drog på sig dubbla utvisningar några minuter in i andra perioden och VH fick chansen i spel fem mot tre i knappt 20 sekunder utan att göra mål. När Dalen fick in en av de utvisade spelarna på isen utökade VH ledningen till 2–0. Även denna gång skrev Anton Carlsson in sig i målprotokollet, framspelad av Jakob Karlsson från sin position bakom målburen.

Kort därpå visades Carl Sjöberg ut två minuter för boarding och Dalen fick ett gyllene läge att ta sig in i matchen rent målmässigt. Det slutade med att VH iscensatte en snabb kontring och Filiph Åström styrde in Isac Anderssons passning fram till 3–0.

Tappade 3–0 till 3–3

VH gick in i tredje perioden med en tillsynes trygg 3–0-ledning. Många gånger säger man att det är som svårast att leda med 3–0 – och det fick VH bittert erfara i tredje perioden. Dalen reducerade till 3–1 i powerplay efter 44.20 och kröp ännu närmare med 3–2 knappa minuten senare.

Det fick ordentlig fart på Dalen som även kvitterade till 3–3. Erik Thorwalls frispelade Charles Eklund som var säker i sitt avslut.

VH fick chansen i powerplay när en Dalenspelare åkte ut två minuter för protest. Även om VH spenderade all tid i offensiv zon blev det inget måljubel. Det bästa chansen fick Pelle Ström med bara några sekunder kvar, men skottet gick över.

Vid matchens slut verkställdes en ny Dalenutvisning och VH fick inleda övertidsspelet med två minuter i powerplay. Dalen försvarade sig bra och VH kom inte till några hundraprocentiga chanser.

Förlängningen förblev mållös och lagen fick skiljas åt genom straffläggning. Det var först i den sjätte straffomgången som matchen avgjordes. Carl Sjöberg fintade bort Oskar Blomgren och prickade in avgörandet med ett backhandskott.

VH befinner sig just nu i ensam serieledning, två poäng före Kristianstads IK och Halmstad Hammers. VH har spelat en match mer än Kristianstad.