Vinst på straffar efter tappad tremålsledning: "Blandade intryck"

Vimmerby Hockey gick ifrån till 3–0 efter två perioder. Anton Carlsson sköt 1–0 i första perioden och prickade in 2–0 i powerplay i mittperioden. Kort därpå styrde Filiph Åström in Isac Anderssons passning fram till 3–0 i numerärt underläge.

Då talade i stort sett allting för att Vimmerby skulle ta sin femte trepoängare i Allettan.

Motståndarlaget från Norrahammar ville annat och svarade för en imponerande upphämtning i tredje perioden. På åtta minuter gjorde de tre mål och tog matchen till förlängning.

Vimmerby tog extrapoängen efter Carl Sjöbergs avgörande straff i sjätte straffomgången.

– Jag är glad att vi tar två poäng, mindre glad med tanke på hur situationen var inför tredje perioden. De första tio minuterna i första perioden är bra och andra perioden är bra rakt igenom. Vi blir bättre i tredje perioden när de gör 3–3. Innan det tycker jag att vi har strul och spelar fast oss när de går hårt på oss, säger Hampus Sylvegård.

"Klarar inte av att släppa in mål"

Dalen fick energi av sina mål och hade även bud på ett segermål under ordinarie tid.

– De får väldigt mycket energi och momentum av deras mål. Det straffar oss hårt i dag. Man ser att de får energi medan vi går ner oss, spelar passivt och låter dem ta över alldeles för mycket av kommandot. Då är de bra och de får utdelning. Första målet är i powerplay där pucken tar på en skridsko och går in i mål. Andra målet är en tekningsvariant och tredje målet kommer efter ett felpass och det ska inte få ske, säger Sylvegård och fortsätter:

– Det jag stör mig mest på är att det har varit för många matcher nu när vi har tagit ledningen, tappat och släppt in mål kort därpå. I dag släpper vi in två mål på en minut och åtta sekunder. Det är ett tecken på att vi inte klarar av att släppa in mål. Det måste vi jobba på, prata om och fortsätta trycka på. Det är starkt att vi vinner straffarna, men självklart skulle vi ha tagit tre poäng i dag.

"Det är ingen ursäkt"

För andra matchen i rad fick Vimmerby gå på ganska kort om folk. Tre spelare saknades på grund av sjukdom och en på grund av skada.

– Det är ingen ursäkt. Det är klart att vi har vissa spelare som är lite slitna, men så är det alltid. Dalen går säkert hårt på folk när de trycker framåt och går på vissa mer än andra.

Trots tappet från 3–0 till 3–3 bärgade Vimmerby två poäng och är just nu i ensam serieledning.

– Jag är nöjd med två poäng, men med facit i hand skulle man vilja ha tre poäng med tanke på hur situationen var inför tredje perioden.

Ingen spelare stack ut i dagens match.

– Det är en laginsats. Vi spelar hyfsat bra med tålamodet och följer vår gameplan på ett bra sätt. På individnivå finns det vissa som gör det bra och vissa som behöver göra det bättre.