Tidigare VH-backen klar för konkurrenten – "En bra offensiv sida"

Lindberg kommer närmast från den polska ligan. I ettan har Lindberg totalt spelat 123 matcher och levererat 62 poäng. Han värvades till Vimmerby i slutet av 2020 och blev kvar i en och en halv säsong.

”Christian är en spelare vi varit ute efter ett tag för att komplettera och bredda vår backsida inför slutspurten. Han är en stor back med bra räckvidd som är bra på att sätta igång spelet och även har en bra offensiv sida, säger sportchef Christoffer Malm.

Precis som många andra har KIK även säkrat upp med ett gäng dubbelregistrerade juniorer. Det handlar om Joel Svensson (Växjö), Axel Smeds (Rögle), Axel Hurtig (Rögle) och Axel Nyman (målvakt, Rögle).

Wassenius tillbaka i Väsby

I övrigt hände det inte så mycket i Allettan Södra under sista dagen av transferfönstret. KRIF plockade in Leo Böris från Borås och släppte Jesper Ahlgren till just Borås. Halmstad och Karlskrona gjorde klart med två lån av juniorer vardera.

Mer action var det i den norra ettan där Hudiksvall förstärke med Anton Avehag och Axel Olsson. Storsatsande Brödernas/Väsby bytte till sig stjärnforwarden Carl Wassenius från Almtuna i utbyte mot Ludvig Georgsson. Utöver det gör backen Jacob Spångberg, som också spelat i Vimmerby, comeback och man har också gjort klart med tre juniorer.

Tidigare idag avslöjade vi att Vimmerby Hockey signat upp målvakten Didrik Jansson. Mer om det kan du läsa om här.