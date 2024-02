Humble målskytt i första hemmamatchen: "Lite ovant"

Oskar Humble, tidigare Carlsson, har gjort comeback inför avslutningen av säsongen. Första matchen var borta mot Skövde IK senast och på onsdagskvällen var det dags för första hemmamatchen.

Humble, som var sjundeback, fick mycket speltid på slutet och berömdes av tränaren Hampus Sylvegård. Han gjorde också VH:s enda mål i förlusten.

– Skönt att göra mål. Jag tror han var skymd där målvakten och den gick nog in under armen. Tyvärr räckte det inte, men jag tycker vi gör en okej match. Vi kommer inte riktigt till farliga lägen och det blir mycket utsida. De får in två där i första och vi kommer inte ikapp riktigt. Vi pushar bra i slutet för att göra ett till, men det gick inte, säger Oskar Humble.

Hur känns det för egen del?

– Det känns bra, även om det är lite ovant i vissa situationer. Det kommer mer och mer.

Hur långt har du till ditt max?

– Svårt att säga. Det kommer bli bättre och bättre. Orken tryter lite och då går man ned sig, men överlag känns det bra spelmässigt.

Tre lag befinner sig nu inom en poäng i toppstriden av Allettan.

– Varje match är viktig och det är tajta matcher hela tiden. Det duggar tätt, så det är bara att ta en match i taget.