KLART: Här är Virserums motståndare i kvalserien

Simon Borgernäs och hans Virserums SGF hamnar i samma kvalseriegrupp som Göteborgs IK, Skillingaryds IS och Ulricehamns IF. Foto: Stefan Härnström

Virserums SGF får uppleva en häftig säsongsavslutning. Efter att ha slagit ut Lerums BK med 2–1 i matcher i ett gastkramande playoff har VSGF ordnat en kvalserieplats.

Åtta lag är fortsatt kvar i spel och kommer delas in i två kvalseriegrupper om fyra lag. I grupperna möts lagen hemma och borta, sammanlagt sex matcher, och laget som vinner respektive grupp får fira avancemang till Hockeytvåan.

Svenska Ishockeyförbundet har under tisdagen lottat kvalseriegrupperna och fastställt spelordningen.

VSGF hamnar i samma grupp som Göteborgs IK, Skillingaryds IS och Ulricehamns IF. Göteborg vann Alltrean Södra A, Skillingaryd har tagit sig vidare via playoff och Ulricehamn spelar för att hålla sig kvar i division 2.

Det blir sex matcher på 13 dagar och första matchen är redan nu söndag borta mot Göteborgs IK.

I den andra kvalseriegrupp ställs Vita Hästen, Motala AIF, Stenungsund HF och Sörhaga/Alingsås HK mot varandra.