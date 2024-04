Första hemmamatchen någonsin i kvalserien: "Laget värda mycket folk"

Vimmerby Hockey har inlett sin historiskt första kvalserie till Hockeyallsvenskan med två bortamatcher. Under torsdagskvällen är det dags för hemmapremiär mot favoriten Kristianstads IK. – Jag hoppas såklart att det blir så mycket folk som möjligt. Det är laget värda, säger tränaren Hampus Sylvegård.

För första gången är Vimmerby Hockey på allvar med och slåss om en plats i Hockeyallsvenskan. Under påsken fick man inleda kvalserien med två raka bortamatcher och nu är det dags för omgång tre.

Då blir det hemmaplan för första gången. Kristianstads IK, som är ensamt lag om att ha fyra poäng i den jämna tabellen, väntar.

– Vi har såklart en bra känsla. Vi kommer från en bra match mot Hudiksvall. Det var en match som vi genomförde på ett väldigt bra sätt och nu tycker vi att det ska bli roligt att spela på hemmaplan. Vi har många supportrar som suktat efter att få uppleva det här. Nu vill vi att supportrarna ska stötta oss. Vi behöver den supporten, säger Hampus Sylvegård.

Hur mycket folk hoppas du på?

– Över 1 000 personer hade varit kul. Det är vi värda, tycker jag. Det är en rolig match vi bjuder på mot tufft motstånd, "Honken" (Leif Holmqvist) kommer hit och sajnar böcker, det är många bitar som borde locka i morgon. Så jag hoppas att det blir så mycket folk som det bara är möjligt.

Förlorat alla fyra

Vimmerbylaget kom hem från sin Norrlandstripp tidigt på tisdagsmorgonen. Spelarna fick träningsledigt på tisdagen och tränade sedan under onsdagen.

– Det är viktigt med vila nu när vi spelar så tajt som vi gör. Nu har vi kört en rätt normal träning och på fredag lär det bli en kortare och mer explosiv träning. Det är viktigt att samla energi.

Kristianstads IK är det enda lag Vimmerby haft bekymmer med sett över hela säsongen. Skåningarna har vunnit fyra av fyra möten mellan lagen den här säsongen.

– Kristianstad har vunnit fyra raka, så är det och det är inget snack om det. De har utnyttjat våra misstag. I flera av matcherna har de tagit ledningen i ett tidigt skede i matcherna och kunnat spela på det.

Men att det skulle vara något spöke anser inte Sylvegård.

– Det är ett strukturerat och bra lag med skickliga spelare. Vi har haft problem att få med oss poängen, men vi har med i flera av matcherna. Vi vet vad det är som har brustit tidigare. Vi behöver skapa lite mer målchanser på dem och det kommer krävas en topprestation precis som mot Hudik. Vi måste vara beredda att betala priset oavsett vilket lag vi möter i den här serien. Kristianstad vann vår alletta, de leder kvalserien – klart det är ett bra lag. Men gör vi en topprestation har vi alla chanser att slå dem.

Ingen Törngren

Han vill inte gå in för mycket på sina taktiska tankar inför matchen.

– Vi ska vara solida, spela kontrollerat och vårda pucken. När vi har gjort det har varit bra. Det är en del små detaljer vi har fokuserat extra på mot just Kristianstad, men det går jag inte in på. Annars handlar mycket om att ta kampmomenten och vara beredda att vinna den biten mot den här typen av lag. Vi behöver också minimera misstagen. I kvalserien blir man hårdare straffade än tidigare under säsonger.

Utöver Kristianstad väntar också Brödernas/Väsby hemma den här veckan. Men hur många poäng Hampus Sylvegård vill ha med sig för att serien ska leva vill han inte kommentera.

– Vi kan inte se det så. Vi kan bara ta en match i taget och måste ha det som mindset. Något annat går inte att fokusera på. Gör vi topprestationer hela tiden så ger det oss förutsättningar att vinna.

VH har samma trupp att tillgå som Hudiksvall. Christoffer Törngren träffade läkare under onsdagen, men lär inte spela.

– Vi räknar inte med honom.

– Jag har inte fått så mycket svar ännu, men får ta det dag för dag nu, säger Törngren själv.