Ursvag första period sänkte Vimmerby Hockey i Halmstad

Efter den inledande storförlusten mot Piteå (7-1) har Vimmerby Hockey tätat ihop defensiven rejält. Inför kvällens bortamatch mot Halmstad hade man bara släppt in fyra mål på de tre senaste matcherna. Lika många släppte man in enbart under den första perioden i kväll.

Matchen slutade 6-3, vilket gör att det nu kommer bli svårt för VH att nå den eftertraktade förstaplatsen i kvalserien som innebär avancemang till Hockeyallsvenskan. Men med tanke på hur måendet är hos flera av de allsvenska lagen så kan det bli väldigt viktigt att jaga både en andra- och tredjeplats.

Effektivt Halmstad

Hur såg det ut på isen då? Vimmerby fick en mardrömsstart när hemmalagets Hampus Johansson hängde ett handledsskott i krysset (hans första mål för säsongen) redan efter 42 sekunder, sedan VH fastnat i egen zon. Bara sekunder senare var det en monsterplockning av Robin Christoffersson från 2-0 till Halmstad.

2-0 kom i stället i den nionde minuten, och det var inte helt olikt 1-0-målet. Denna gång var det Alexander Klarin som vickade på kroppen och skickade i väg ett handledsskott från slottet – nu efter en snabb omställning.

Halmstads enorma effektivitet fortsatte och med sju minuter kvar att spela av första perioden fick Victor Gagic stå helt fri framför målet och styra in 3-0 på Tom Johanssons skott. Svagt försvarsspel av VH-försvaret som helt glömde bort Gagic när alla rusade för att täcka skott.

Christoffersson bytte

Efter 3-0-målet fick Robin Christoffersson nog, gjorde kaffeved av sin klubba i båset och Scott Hector kom in och ersatte.

En snabb reducering till 3-1 (Jakob Karlsson frispelade Hugo Ollila) bara minuten senare tände hoppet för VH, som höjde tempot och skapade gott om chanser de efterföljande minuterna. Hoppet släcktes dock lika snabbt när Halmstads Victor Gagic på egen hand fixade 4-1 med ett par minuter kvar.

Vimmerby saknade inte chanser i den första perioden. Eddie Levin hade två fina lägen, Anton Carlsson fick ett friläge till skänks och även Adam Petersson var nära, men Halmstads ledning var inget att säga om. Hemmalaget var hetare och vann i princip alla närkamper. Framför allt var man ruskigt effektivt, medan VH:s försvarsspel och spelet i egen zon – både med och utan puck – inte gick att känna igen. Jo, möjligtvis från den inledande matchen mot Piteå då.

Bjudningar bakåt

Den andra och tredje perioden spelade hemmalaget sedan av på ett alldeles utmärkt sätt. Med hög energi och massor med disciplin var man det bättre laget och bjöd inte Vimmerby på något alls.

5-1 gjordes av Oliver Casselsten i matchens första powerplay mitt i den andra perioden, och även Vimmerby gjorde mål i sitt första powerplay – Anton Carlsson till 5-2 tre minuter in i slutperioden. Återigen blev glädjen kortvarig. Vimmerby fick momentum och tryckte på direkt efter målet, men sedan ledde en hårresande indianare i egen zon till att Alexander Gunnarsson kom fri och kunde sätta 6-2.

Mitt i perioden bjöd Halmstad tillbaka och en friställd Jacob Heljemo kunde reducera till 6-3, men närmare än så kom Vimmerby inte – trots en handfull halvchanser och ett numerärt överläge.

Skotten slutade 26-17 till hemmalaget.

För Vimmerby väntar härnäst hemmamatch mot tabelljumbon Piteå redan på torsdag. Seger där är nog ett måste om spänningen i kvalserien ska bestå för VH – åtminstone vad gäller förstaplatsen.

