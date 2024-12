Mycket VH nu: Rusar i rankningen och hans mål var allra kyligast

Den gångna veckans kyligaste mål:

1. Oskar Hassel (vs. Björklöven) – 37 %

2. John Dahlström (vs. Västerås) – 28 %

3. Jonatan Harju (vs. Mora) – 19 %

4. Lukas Isaksson (vs. Mora) – 13 %

5. Kalle Kratz (vs. BIK Karlskoga) – 3 %

Källa: Hockeyallsvenskan.se