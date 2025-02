Västerviks IK:s existens hotad – måste få in flera miljoner kronor

Västerviks IK:s existens är hotad om man inte lyckas få in 3,5-5 miljoner kronor innan siste april. Foto: MostPhotos

Med anledning av den ekonomiska krisen i Västerviks IK hölls förra helgen ett extra medlemsmöte. Och det är en extremt mörk bild som målas upp av läget, där man akut måste få in 800 000 kronor och på sikt bortåt fem miljoner för att rädda föreningens existens. – Det är hårt jobb som gäller nu, säger styrelseledamoten Johan Berg.

När Västerviks IK inför säsongen presenterade sin budget var det många som lyfte på ögonbrynen. För trots att laget trillade ur Hockeyallsvenskan, och hade ett ekonomiskt katastrofår bakom sig med en förlust på sex miljoner kronor i koncernen, satsade man extremt offensivt.

Man budgeterade med att behålla publikintäkterna från Hockeyallsvenskan trots att motståndarna nu hette Alvesta, Mörrum och Tyringe i stället för Djurgården, AIK och Södertälje, trots färre matcher och trots lägre biljettpriser. Man budgeterade också att öka försäljningen kraftigt (cirka 750 000 kronor) och framför allt att öka sponsorintäkterna med över två miljoner kronor. Man skulle även öka intäkterna från medlems- och deltagaravgifter med 600 000 kronor samt dra in 750 000 kronor på cuper och skillscamp.

Redovisade den ekonomiska krisen

I budgeten stod också att man under innevarande säsong skulle ha ungefär ha lika stora intäkter som under fjolårssäsongen i Hockeyallsvenskan, med andra ord strax under 20 miljoner kronor. Eftersom tv- och medieintäkter på drygt fem miljoner kronor försvann då man åkte ur Hockeyallsvenskan, var dessa i så fall tvungna att täckas av annat.

– Förra året hade vi en grön försäljningschef som kom in sent och nu har vi ytterligare en säljare (en av spelarna i laget). Vad som saknas mot förra året är ungefär en miljon kronor. Med en ny säljare och en säljare som är varm i kläderna kommer det inte vara en omöjlighet, sa dåvarande ordföranden Urban Widén till oss då.

Förra lördagen hade föreningen kallat till ett medlemsmöte med anledning av den ekonomiska krisen. Där redogjorde styrelsen för hur det har gått. Och det kan väl sammanfattas med samma ord som en av medlemmarna uttryckte det; ”Katastrofalt”.

6 mljoner back i sponsring

Sponsorintäkterna från maj fram till årsskiftet blev 2,5 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 8,8 miljoner för hela säsongen 2024-25. Minus 6,3 miljoner hittills, alltså. Hur mycket ytterligare sponsorintäkter man kan räkna med kommer in det här verksamhetsåret, efter nyår fram till siste april alltså, är lite oklart.

– Det är svårt att säga hur mycket mer det blir. En del ytterligare intäkter har kommit in sedan dess och en del vet vi kommer in. Jag skulle tro på det dubbla jämfört med vad vi hade vid nyår, säger Johan Berg i VIK:s styrelse.

Matchbiljetter såldes under samma period, fram till nyår, för 180 000 i stället för budgetens 1 miljon – så långt 18 procent av vad man har planerat för under verksamhetsåret.

Under förra säsongen snittade VIK precis under 1 000 personer på sina hemmamatcher, och totalt var det 28 859 personer som besökte dem. Motsvarande siffra hittills den här säsongen är 631 i snitt och 8 841 personer totalt.

”Även försäljningen av säsongskort, alkohol och souvenirer skiljer sig märkbart från budgeten”, meddelade styrelsen i lördags.

"Hårt jobb som gäller"

– Helgens möte var väldigt bra men framför allt välbehövligt, där vi var tydliga och visade transparens. Självklart var det flera tuffa besked som gavs och frågor som ställdes, men vi har fått många positiva reaktioner från medlemmar efter mötet. Nu ser vi framåt. Det är klart att det finns massor med utmaningar, men vi har gett oss tusan på att vi ska ta oss igenom detta – och det kommer vi att göra. Det är hårt jobb som gäller nu, och det gör vi så mycket vi bara kan, säger Johan Berg.

– Vår situation verkar också ha fått folk att komma samman och sluta upp för föreningen, det är länge sedan vi upplevde ett sådant engagemang – och det är just detta som är VIK. Transparens och att skapa engagemang är något vi har varit sämre på de senaste åren, det är ett förtroende som vi måste vinna tillbaka.

Skulder på åtskilliga miljoner

Vad innebär då detta läge för föreningen på sikt? Det är nog ingen som vet i dag.

Det Stefan Persson meddelade på medlemsmötet var att föreningen kortsiktigt måste ha in 800 000 kronor, men på sikt mellan 3,5 och 5 miljoner för att rädda dess existens. Bland annat har klubben leverantörsskulder och lån från privatpersoner att betala på omkring 4,5 miljoner kronor.

Hur kort är på kort sikt?

– Det mest akuta har kanske varit, men det behöver komma in intäkter löpande under resten av säsongen, säger Johan Berg.

De 3-5-5 miljonerna för att rädda föreningen, när måste de senast vara inne?

– Det är innan det här verksamhetsåret är slut, alltså siste april. Att spannet är så stort beror på att det är svårt att beräkna med tanke på hur mycket publik som dyker upp, hur stora sponsorintäkterna blir, med mera.

Hur kunde det bli så här?

Många av de diskussioner som fördes på medlemsmötet rörde den egentliga grundfrågan. Hur kunde Västerviks IK egentligen hamna i den här situationen?

– Ja du, det har varit ett diskussionsämne under en lång tid. Förklaringarna är nog många. Att budgeten var felkonstruerad står ju utom allt tvivel och flera felbeslut har tagits under resans gång, men det finns också saker som vi bär på som härstammar ända från 2020, som vi måste lösa. Tyvärr är det många saker som har fallit samman som gör att vi är där vi är – den här säsongen har vi bland annat misslyckats med att nå upp till nödvändig nivå avseende sponsorintäkter, och publiken har minskat mer än vi trodde, säger Johan Berg.

I ett möte med ledande politiker ska de ha skickat med en uppmaning till VIK; "konkurs är inget alternativ". Detta väckte också en del frågor bland medlemmarna, bland annat om det innebär en garanti från politiken att gå in och hjälpa till om det skulle sluta så illa som ett skarpt konkurshot?

– Nej, det är inget löfte om garanti från kommunen. Vad man menar är att Västerviks IK är en viktig del inom kommunen – ett viktigt fönster. Västerviks kommun är också en av de leverantörer vi har i form av bland annat isyta, så det är klart att de också skulle hamna i en tuff sits om VIK inte fanns. Men det handlar inte om några garantier.

"Ser ljuset i tunneln"

Trots det tuffa läget ville VIK-styrelsen gjuta mod i sina trupper med att berätta att man nu "ser ljuset i tunneln. Johan Berg förklarar vad man menar med det, med tanke på den situation som föreningen befinner sig i.

– Det kanske mer handlar om att vinden har vänt. Det är absolut inte så att faran är över, det krävs väldigt mycket och hårt jobb för att lösa vår situation men vi kan skönja positiva vindar. Det är exempelvis de engagerade personer som kommit tillbaka till oss och det inger mycket hopp. Vi måste också få fram en styrelse som kan leda det jobbet. Just nu är vi väldigt få, men förhoppningsvis klarnar det mer efter det extra årsmöte som ska hållas den 17 februari, då bland annat en del fyllnadsval ska göras. Det här är absolut inget ensamarbete, utan ett tillsammansarbete, menar Johan Berg.

Efter att ordförande Urban Widén och kassör Robert Schwartz hoppade av härom veckan består styrelsen nu endast av fyra ledamöter, vilket inte är förenligt med stadgarna.