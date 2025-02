Karusellen fortsätter – en in och en ut för VH

Det är en total karusell med lån ut och in. Nu står det klart att Alexander Fredriksson går på lån till HC Dalen.

Fredriksson har under stora delar av säsongen varit utlånad till Grästorp i just Hockeyettan. Samtidigt får VH förstärkning från just HC Dalen.

Det rör sig om Dalens back Simon Lindblom som går i motsatt riktning.

De två senaste säsongerna har backen lirat för Dalen i Hockeyettan. Juniortiden spenderades i Luleå och Mora, där han även fått testa på såväl SHL som Hockeyallsvenskan.

Den här säsongen har backen gjort 18 poäng på 29 matcher för Dalen.