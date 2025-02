Här är DV-reportrarnas dom – så slutar bottenstriden

Tingsryds AIF, Östersunds IK eller Vimmerby Hockey. Två av de tre lagen hamnar med i princip all säkerhet i ett negativt kval. Ett blir definitivt kvar i Hockeyallsvenskan. Vår tidnings hockeyreportrar har nu tittat in i spåkulan och undersökt hur tabellen kommer se ut efter 52 omgångar. Här hittar ni vår dom.

Med tio omgångar kvar, när 42 omgångar är spelade, är det Tingsryds AIF som har bäst läge. Laget har spelat in 34 poäng och har ett poängsnitt på 0,80 poäng per match.

Östersunds IK har 32 poäng och ett poängsnitt på 0,76 poäng per match. Vimmerby Hockey har 27 poäng och ett poängsnitt på 0,64 per match.

Nu ger vi oss på utmaningen att tippa alla kvarvarande matcher och ge er en sluttabell.

Simon Henrikssons tips:

Tingsryds matcher:

Vimmerby (b), 12 februari – 1 poäng

Nybro Vikings (h), 14 februari – 1 poäng

Västerås IK (h), 16 februari – 3 poäng

IK Oskarshamn (b), 19 februari – 0 poäng

Almtuna IS (b), 21 februari – 1 poäng

BIK Karlskoga (h), 23 februari – 0 poäng

Djurgårdens IF (b), 26 februari – 0 poäng

Kalmar HC (h), 28 februari – 1 poäng

Östersunds IK (b), 5 mars – 0 poäng

Mora IK (b), 7 mars – 0 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 41 poäng

Östersunds matcher:

IK Oskarshamn (b), 12 februari – 2 poäng

Vimmerby (h), 14 februari – 2 poäng

BIK Karlskoga (b), 16 februari – 0 poäng

Södertälje SK (h), 19 februari – 0 poäng

Kalmar HC (b), 22 februari – 1 poäng

AIK (b), 24 februari – 0 poäng

Mora IK (h), 26 februari – 3 poäng

Djurgårdens IF (b), 1 mars – 0 poäng

Tingsryd (h), 5 mars – 3 poäng

Björklöven (h), 7 mars – 1 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 44 poäng

Vimmerbys matcher:

Tingsryd (h), 12 februari – 2 poäng

Östersund (b), 14 februari – 1 poäng

Nybro Vikings (b), 17 februari – 2 poäng

Björklöven (h), 19 februari – 0 poäng

Västerås IK (b), 21 februari – 2 poäng

IK Oskarshamn (h), 23 februari – 2 poäng

Almtuna IS (h), 26 februari – 3 poäng

AIK (b), 2 mars – 0 poäng

Södertälje SK (b), 5 mars – 0 poäng

BIK Karlskoga (h), 7 mars – 1 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 40 poäng

Sluttabellen:

12) Östersunds IK, 44 poäng

13) Tingsryds AIF, 41 poäng

14) Vimmerby Hockey, 40 poäng

Samlad kommentar: Vimmerby höjer sitt poängsnitt sista tio matcherna och kommer hota på allvar om att få hemmaplansfördel i det negativa kvalet. Mycket på grund av det tuffa spelschemat de tre sista omgångarna tror jag dock inte det räcker. Vimmerby blir jumbo i Hockeyallsvenskan och tvingas till ett mycket ovisst kval mot Tingsryd. Väl där kan såklart allt hända. Sedan kommer förstås, om några veckor, parametrar in kring vilka lag som verkligen har någonting att spela för in. Men det har vi inte kunnat ta så mycket hänsyn till. Tingsryd har just nu det bästa läget av de tre, men handen på hjärtat. Visst har Östersund ett klart bättre lag? Laget från Jämtland, med bland andra Linus Videll och Emil Molin, började verkligen uruselt och kom aldrig ur det. Tills för ett tag sedan. Nu tror vi att Östersund kommer visa bäst form sista tio omgångarna och klättra förbi Tingsryd och hamna på säker mark. För Tingsryd kommer Vimmerby vara där och flåsa i nacken, men det blir nere hos Börjes hemmaplansfördelen landar inför kvalet.

*

Ossian Mathiassons tips:

Tingsryds matcher:

Vimmerby (b), 12 februari – 0 poäng

Nybro Vikings (h), 14 februari – 1 poäng

Västerås IK (h), 16 februari – 3 poäng

IK Oskarshamn (b), 19 februari – 0 poäng

Almtuna IS (b), 21 februari – 2 poäng

BIK Karlskoga (h), 23 februari – 0 poäng

Djurgårdens IF (b), 26 februari – 0 poäng

Kalmar HC (h), 28 februari – 1 poäng

Östersunds IK (b), 5 mars – 0 poäng

Mora IK (b), 7 mars – 1 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 42 poäng

Östersunds matcher:

IK Oskarshamn (b), 12 februari – 1 poäng

Vimmerby (h), 14 februari – 3 poäng

BIK Karlskoga (b), 16 februari – 0 poäng

Södertälje SK (h), 19 februari – 3 poäng

Kalmar HC (b), 22 februari – 0 poäng

AIK (b), 24 februari – 0 poäng

Mora IK (h), 26 februari – 3 poäng

Djurgårdens IF (b), 1 mars – 0 poäng

Tingsryd (h), 5 mars – 3 poäng

Björklöven (h), 7 mars – 0 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 45 poäng

Vimmerbys matcher:

Tingsryd (h), 12 februari – 3 poäng

Östersund (b), 14 februari – 0 poäng

Nybro Vikings (b), 17 februari – 1 poäng

Björklöven (h), 19 februari – 0 poäng

Västerås IK (b), 21 februari – 2 poäng

IK Oskarshamn (h), 23 februari – 1 poäng

Almtuna IS (h), 26 februari – 3 poäng

AIK (b), 2 mars – 0 poäng

Södertälje SK (b), 5 mars – 2 poäng

BIK Karlskoga (h), 7 mars – 0 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 39 poäng

Sluttabellen:

12) Östersunds IK, 45 poäng

13) Tingsryds AIF, 42 poäng

14) Vimmerby Hockey, 39 poäng

Samlad kommentar:

Efter den mardrömsliknande sviten med tolv raka nederlag är Vimmerby tvungna håva in mycket poäng för att ha chansen att klättra över kvalstrecket. Vimmerby har vaknat till och kommer plocka en del poäng under de tio återstående matcherna, men det kommer inte räcka för att passera både Östersunds IK och Tingsryds AIF som gör upp i en streckkamp in på mållinjen.

Det är också de två bottenkonkurrenterna som Vimmerby ställs mot direkt efter uppehållet. Sex poäng är ett måste under den avgörande veckan och jag tror att VH tar en efterlängtad seger mot Tingsryd på onsdag och är utan chans mot Östersund på fredag. Därefter har VH många tuffa matcher där det kommer bli svårt att rada upp trepoängarna som de är i stort behov av. VH blir jumbo i Hockeyallsvenskan och får svårt att utmana om hemmaplansfördelen.

Östersund har efter en i mångt och mycket miserabel säsong fått fart på maskineriet och viktiga offensiva spelare har börjat leverera poäng. I dag är Östersund endast två poäng bakom Tingsryd och jag tror att Östersunds uppvaknande leder till att de passerar Tingsryd och kravlar sig upp på säker mark även om jag anser att Östersunds återstående spelprogram är svårare än Tingsryds.

*

Micael Rundbergs tips:

Tingsryds matcher:

Vimmerby (b), 12 februari – 0 poäng

Nybro Vikings (h), 14 februari – 1 poäng

Västerås IK (h), 16 februari – 2 poäng

IK Oskarshamn (b), 19 februari – 0 poäng

Almtuna IS (b), 21 februari – 1 poäng

BIK Karlskoga (h), 23 februari – 0 poäng

Djurgårdens IF (b), 26 februari – 0 poäng

Kalmar HC (h), 28 februari – 1 poäng

Östersunds IK (b), 5 mars – 0 poäng

Mora IK (b), 7 mars – 0 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 39 poäng

Östersunds matcher:

IK Oskarshamn (b), 12 februari – 1 poäng

Vimmerby (h), 14 februari – 3 poäng

BIK Karlskoga (b), 16 februari – 0 poäng

Södertälje SK (h), 19 februari – 1 poäng

Kalmar HC (b), 22 februari – 0 poäng

AIK (b), 24 februari – 0 poäng

Mora IK (h), 26 februari – 2 poäng

Djurgårdens IF (b), 1 mars – 0 poäng

Tingsryd (h), 5 mars – 3 poäng

Björklöven (h), 7 mars – 0 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 42 poäng

Vimmerbys matcher:

Tingsryd (h), 12 februari – 3 poäng

Östersund (b), 14 februari – 0 poäng

Nybro Vikings (b), 17 februari – 1 poäng

Björklöven (h), 19 februari – 0 poäng

Västerås IK (b), 21 februari – 3 poäng

IK Oskarshamn (h), 23 februari – 1 poäng

Almtuna IS (h), 26 februari – 3 poäng

AIK (b), 2 mars – 0 poäng

Södertälje SK (b), 5 mars – 0 poäng

BIK Karlskoga (h), 7 mars – 0 poäng

Poäng efter 52 omgångar: 38 poäng

Sluttabellen:

12) Östersunds IK, 42 poäng

13) Tingsryds AIF, 39 poäng

14) Vimmerby Hockey, 38 poäng

Samlad kommentar:

Hur Vimmerby Hockeys form är? Tja, det beror på hur du vill se det och läsa statistiken. Antingen är den kass med bara en seger på de 14 senaste matcherna. Eller så är den helt okej med poäng i tre av de fyra senaste.

Klart är i alla fall att det finns lag som har det minst lika illa. Västerås har en seger på de 13 senaste och nio nollpoängare under den tiden, och deras stora lycka är att de plockade en del poäng under den första halvan av serien. Tingsryd har ännu inte tagit en enda trepoängare i år.

Vad som förenar dessa tre lag, och kanske något mer i Hockeyallsvenskan (läs; Almtuna), är att de saknar den där absoluta spetsen på den här nivån, spelare som kan gå in och på i stort sett egen hand avgöra matcher. Alla andra lag i serien har det mer eller mindre. I Vimmerbys förlustmatch mot Östersund fick vi se ÖIK:s ledande spelare ta ett stort ansvar, mala ner VH och vända matchen. Genom 1+1 vardera i slutminuterna fixade Linus Videll och Henrik Marklund 3-3 till gästerna, som sedan också avgjorde på straffar.

Nu när Östersunds leading line har börjat komma i gång, och med den form som laget har visat upp på slutet, så tror jag att det blir Tingsryd och Vimmerby som får göra upp i bäst av sju matcher för att rädda kontraktet. Men där tror jag Vimmerby kommer vara starkast – Tingsryd är ett lag som Vimmerby absolut kan rå på om man bara växlar upp lite jämfört med de tre hittills väldigt bleka insatserna laget har gjort mot TAIF den här säsongen.