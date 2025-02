Bottendramatiken tilltog på allvar efter onsdagens omgång. Vimmerby Hockey besegrade Tingsryd och är nu fyra poäng bakom Smålandskollegan och tre poäng bakom Östersund.

Under fredagskvällen ställs Vimmerby mot just nästjumbon under den här viktiga veckan.

Dagens Vimmerby kommer rapportera direkt från matchen och här kan du följa matchen från första till sista minut.