Christoffersson levererade när han kastades rakt in i hetluften

Robin Christoffersson svarade för ett lysande inhopp och räddade upp räddningar mot ett offensivt skickligt IF Björklöven. Foto: Ossian Mathiasson

Claes Endre tvingades utgå efter IF Björklövens 2–2-kvittering. Robin Christoffersson gjorde ett starkt inhopp mellan stolparna och bidrog i allra högsta grad till förlängningssegern.

Claes Endre tvingades av okänd anledning kliva av efter IF Björklövens 2–2-kvittering några minuter in i andra perioden. In i hans ställe kom en ouppvärmd Robin Christoffersson där tanken var att han skulle vila både mentalt och fysiskt efter att ha stått flera matcher på sistone.

– Det är väl alltid tufft att komma in så där mitt i matchen, men man blir samtidigt påkopplad på ett annat sätt och får ett adrenalinpåslag. Det är inte så man inte har stått i mål förut så man vet vad man ska göra. Jag tycker ändå att det känns helt okej för att komma in i den situationen som jag gör, säger Robin Christoffersson.

"Blir väl frustrerad i situationen"

Vimmerby gick ifrån till 4–3 efter 40 minuters spel och ett offensivt skickligt Björklöven tryckte på för en kvittering och skickade in 4–4 med 58 sekunder kvar av matchen.

Precis innan 4–4 hade Vimmerby ett gyllene läge att göra 5–3, men skottet mot den tomma målburen räddades av Jesper Lindgren. Björklöven-backen kastade sig i riktning mot egen målbur, fick undan pucken och ordnade kvitteringen i det efterföljande anfallet.

En irriterad Robin Christoffersson hördes efter Björklövens sena kvittering skrika mot lagkamraterna och undra vad de höll på med.

– Man blir väl frustrerad i situationen. Jag tycker att vi har lägen för att punktera och jag tycker att vi måste göra det i ett sånt läge när det gäller så viktiga poäng, säger Christoffersson.

VH lyckades bärga bonuspoängen i förlängningen efter fint prickskytte från George Diaco i spel fyra mot tre.

– Skönt att vi lyckades ta två poäng genom att först klara ett boxplay och sedan avgöra i powerplay. Jag tycker att vi är värda tre poäng och vi behöver varenda poäng vi kan få. Så här i efterhand är det en känsla av att det är skönt med två poäng samtidigt som det är surt med deras sena kvittering. Det är mentalt jobbigt att släppa in en kvittering så sent och det brukar vara till motståndarens fördel. Det är sjukt starkt av oss att komma tillbaka och vända på det i förlängningen. Bonuspoängen är sjukt viktig.

"Får ta med oss det vi gör bra"

Han tycker att laget gör en stark prestation som är värd att generera tre poäng.

– Vi får ta med oss det vi gör bra och det finns många bra saker. Vi täcker mycket skott och har en bra, stabil box. Vi möter ett lag som är hur bra som helst framåt och jag tycker att vi lyckas stänga ner dem någorlunda.

Robin Christoffersson hade mycket att göra och såg bland annat till att vännen Fredrik Forsberg gick mållös från VBO Arena. Med några sekunder kvar av ordinarie tid fick Forsberg en dubbelchans där Christoffersson kom upp stort.

– Vi kommer från Leksand och är bra vänner. Det blev en match i matchen med att man inte ville släppa in något från honom. Jag har lyckats med det i år och vet att han kan bli lite grinig. Han hade flera lägen så jag var på honom många gånger om att det aldrig kommer gå in. Han var på mig tillbaka så det var kul.