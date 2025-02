Västerås IK inledde matchen klart bäst, hade ett par vassa målchanser och ledde skotten med 8–1 efter sex minuters spel. Efter Västerås starka öppning svängde initiativet över i Vimmerbys favör mot slutet av första perioden. VH hade bland annat ett powerplay-läge där de höll trycket i två minuter utan att skapa så mycket chanser.

Blytung mittperiod

Om Vimmerby gjorde en fullt godkänd första period var den efterföljande ingen höjdare.

I början av andra perioden åkte Jesper Kokkonen ut två minuter för en tripping. Nio sekunder behövde Västerås för att göra 1–0. Lagets bäste målgörare Jacob Hayhurst skickade iväg ett skott som träffade Elias Lindgren och ställde Robin Christoffersson i VH-kassen.

Stärkta av ledningsmålet fortsatte Västerås att trycka på och drygade ut ledningen till 2–0 efter drygt halvt andra perioden. Patrick Grasso vann kampen runt kassen och la in en puck på mål från en position bakom förlängd mållinje som gick in via Robin Christofferssons ena benskydd.

Knappt tre minuter senare föll även 3–0 när Jacob Hayhurst gjorde sitt andra mål för kvällen i powerplay. Han klev in i den farliga sektorn framför mål och satte 3–0-pucken i bortre krysset.

Avståndet till säker mark är intakt

Västerås hade fullständig kontroll på händelserna i tredje perioden. Från ingenstans satte Vimmerby 3–1 efter en snabb omställning. Jesper Kokkonen hittade in till Hampus Eriksson som avslutade säkert och kliniskt i slottet. Reduceringsmålet fick fart på Vimmerby som förlade alltmer spel i hemmalagets zon.

Med 20 sekunder kvar av matchen fastställde Jimmie Jansson Lorek slutresultatet till 4–1 med ett skott från blålinjen i powerplay.

VH är alltjämt två poäng efter Tingsryds AIF på säker mark då bottenkonkurrenten förlorade med 2–5 borta mot Almtuna IS i afton.

Den matchintensiva veckan avslutas med hemmamatch mot IK Oskarshamn på söndag.

Mer om matchen går att läsa på Dagens Vimmerbys sajt senare i kväll.