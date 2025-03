VH hoppas kunna kopiera Östersunds skrällsegrar på Hovet – så är läget i laget

Östersund satte stopp för AIK:s rekorddröm på Hovet i måndags och slog till med en ny skräll i kungliga huvudstaden på lördagskvällen. Djurgårdens IF, serieledaren som missade chansen att skapa en lucka ner till tvåan BIK Karlskoga, besegrades med 3–2. Östersund tog tre viktiga poäng i jakten på nytt kontrakt i Hockeyallsvenskan och sätter press på Vimmerby Hockey som spelar på Hovet i dag. VH ställs mot AIK i 50:e omgången och är i behov av en seger för att haka på Östersund som ligger tre poäng före.

– Alla vet om förutsättningarna med att det är tre matcher kvar och att ett av tre lag kommer dra det till sista strået och klara sig undan kvalet. Vi känner väl att vi är långt ifrån slagna på förhand och har tidigare under säsongen gjort bra matcher mot topplag. Vi har slagit AIK tidigare under säsongen och sedan är det kanske en annan form på dem just nu, säger VH-tränaren Björn Tholander Olsson.

VH-tränaren hoppas att laget släpper loss mot AIK på söndagseftermiddagen.

– Det finns ingenting att spara på och nu får det kosta en hörntand och ett öra. Det är all in som gäller i de sista matcherna. Alla är väl förberedda på vad som väntar samtidigt som vi måste ha baktanken att det kan bli kval och världen rasar inte ihop ifall det skulle bli det. Då får vi ta ny sats och börja om. Just nu är det nästan som ett kval och det har varit kvalmatcher sedan vi mötte Tingsryd hemma efter uppehållet, säger Björn Tholander Olsson.

"Vet att vi måste ta poäng"

Intervjun med Björn Tholander Olsson gjordes före Östersunds lördagsknall på Hovet. Vimmerby vet om att de måste plocka poäng för att de ska klara sig undan negativt kval. Östersund tog som tidigare nämnt tre poäng i går och möter det tredje bottenlaget, Tingsryds AIF, på onsdag.

– Vi vet att vi måste ta poäng och hur många återstår att se. Vi vill ta tre poäng mot AIK och ta med oss dem hem, säger Tholander Olsson.

Sjukdomar störde Vimmerby inför onsdagens match mot Almtuna IS. På lördagsförmiddagen deltog alla spelare på ispasset i VBO Arena. Ville Svensson – forwarden som var krasslig i fredags – mådde bättre och tränade på lördagen och kommer spela mot AIK i dag.

– Nu är alla spelare tillbaka. Vi får bara ha 20 utespelare med oss och har en forward för mycket, säger Tholander Olsson.

VH väljer att plocka in Martin Pärna i laguppställningen och ställa Adam Petersson åt sidan.

Staios spelar inte mot AIK

Kanadensiske backen Nathan Staios är alltjämt inte spelklar.

– Vi hoppas i bästa fall att han kan vara med mot Södertälje på onsdag. Han kommer inte vara med mot AIK. Sådana här ärenden tar sin tid och vi kan inte påverka det. Det är synd då han ser intressant ut på träning och kommer bli en injektion när han är spelklar.

Målvakten Claes Endre är kvitt sina skadeproblem och följer med till Stockholm. Om det blir Robin Christoffersson eller Claes Endre mellan stolparna är oklart.

– Det vi vet är att Claes kommer följa med, men vi har inte tagit något beslut om hur vi gör på målvaktspositionen.