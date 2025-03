KRISEN I VIK: ”VI HAR ETT KONKURSHOT VILANDE ÖVER OSS”

Västerviks IK höll på måndagskvällen ett extrainkallat medlemsmöte med fokus på två punkter: Det ekonomiska läget och vilken väg man ska välja framåt.

Och det var inga roliga nyheter som kommunicerades. Per den siste januari låg bolaget och föreningen tillsammans 5,5 miljoner kronor back. En månad senare, den siste februari, hade underskottet ökat till 6,6 miljoner. Av dessa står leverantörsskulder och lån för omkring 5 miljoner kronor.

Just dessa båda poster har gått hand i hand och blivit något av ett moment 22 under säsongen. Leverantörsskulderna har dragit i väg med närmare en kvarts miljon per månad, och för att lösa likviditeten kopplat till dessa skulder har man parallellt tagit privatlån.

Skatteskuld måste lösas på onsdag

Det som är mest akut och problematiskt är den skatteskuld på närmare en miljon kronor som VIK släpar med sedan tidigare. Enligt den avbetalningsplan man har träffat med Skattemyndigheten ska den börja avbetalas i övermorgon, onsdag. Men föreningen har inte pengar så man kan lösa det.

– Det fattas 110 000 kronor. Vi jobbar dygnets alla timmar för att lösa det, men vi behöver hjälp. Så enkelt är det, säger nytillträdde ordföranden Jan Lundberg, som nyligen åtog sig uppgiften att försöka hjälpa till att lösa kaoset i föreningen.

Hur skulle du beskriva er situation?

– Vi har ett konkurshot vilande över oss. Läget är akut, väldigt kritiskt och vi jobbar mot klockan. Det är inget att sticka under stol med.

A-laget närmare 7 miljoner back

Under måndagens möte redovisades det att a-laget har gått rejält back i flera år. Det har handlat om ungefär 3 miljoner kronor per säsong, för att det här verksamhetsåret stuckit i väg till projekterade närmare 7 miljoner. Och då har sportchef Victor Öhman ändå sparat in 2,3 miljoner kronor på a-laget utifrån de sparbeting han fick på sig mitt under säsongen.

Men det som nog upprörde de drygt 50-talet medlemmarna som kommit till kvällens möte mest, var att det visade sig att a-laget har en skuld till föreningen på 4,5 miljoner kronor. Enligt uppgift har alltså den tidigare styrelsen, eller delar av den, låtit bolaget låna pengar av föreningen. Och de privatlån man har tagit har man låtit gå genom föreningen för att till slut tillfalla bolaget och a-laget. Anledningen till det kan man bara spekulera i, men det gör att föreningen sannolikt aldrig kommer att få se de pengarna om bolaget sätts i konkurs, och man kastas då in i en verklighet med ett eget kapital på minus 3 miljoner kronor.

– Jag har inga kommentarer till varför det har gjorts så här. Jag vet det inte, och det var före min tid. Men det känns fullständigt katastrofalt att ha det i ryggsäcken – det är en oerhörd tyngd som gör allt väldigt problematiskt, säger Jan Lundberg.

Tre framtida scenarier

Styrelsen jobbar nu utifrån tre möjliga framtida spår. Dessa är konkurs, degradering eller kapitaltillskott.

– Vi har satt upp de scenarier som vi kan tänkas hamna i. Det är klart att vi vill ha ett lag i Hockeyettan, men att rädda föreningen med barn- och ungdomsverksamheten är utan någon som helst tvekan det absolut viktigaste.

Hur rangordnar ni i styrelsen de tre olika alternativen?

– Vi sitter lite i en rävsax där vi inte äger processen själva. Vi kan inte betala leverantörerna, men de vill ha sina pengar, säger Jan Lundberg.

Vad säger de leverantörer som ni har pratat med om avskrivningar?

– Det är väldigt blandat, men vi för en dialog med både leverantörer och långivare.

Elitlicensen ett stort frågetecken

Som om det inte var nog där så ska Västerviks IK, som är under dispensår, senast den 15 mars inkomma till förbundet med en trovärdig plan för hur man ska nå ett positivt eget kapital, vilket krävs för att få spela kvar i Hockeyettan. VIK:s styrelse ska helt enkelt presentera en hållbar strategi för licensnämnden för hur man ska ha en god betalförmåga de kommande tolv månaderna.

– Man kan säga att det är ganska komplext på många fronter, säger Jan Lundberg.

Hur ska ni klara elitlicensen?

– För att vi ska göra det krävs ett kapitaltillskott och avskrivningar på sex-sju miljoner kronor. Där har vi visserligen lite tid på oss, men det är den krassa verkligheten.

För VIK handlar det dock om att först få in 110 000 kronor till på onsdag för att kunna göra den första inbetalningen enligt den avbetalningsplan man har med Skattemyndigheten. Om man inte lyckas med det förfaller hela skulden på 1,2 miljoner till omedelbar betalning, och det skulle då vara det största bekymret av alla.