Rusning efter biljetter till avgörandet – VH räknar med lapp på luckan

Vimmerby Hockey har kommit tillbaka från 1–3 till 3–3 i matcher i nedflyttningskvalet mot Tingsryds AIF. Efter två raka VH-segrar är matchserien kvitterad och lagen står inför en sjunde och avgörande match i Vimmerby på onsdag kväll.

När Vimmerby släppte biljetterna till matchen på tisdagsförmiddagen var intresset stort.

– Det såldes 1 100 biljetter på ungefär en halvtimme och då var det lite kämpigt för systemet att hänga med. Det kommer bli fullt i morgon. Jag skulle bli mäkta förvånad om det bara stannar av nu. Det är väl klart att en sån här match kanske är once in a lifetime. Det kanske inte är alla gånger man får uppleva en game seven, säger Pelle Johansson, klubb- och sportchef i Vimmerby Hockey.

VBO Arena har en publikkapacitet på 1 750 åskådare och Pelle Johansson räknar med att det blir lapp på luckan.

– Det hänger på vad Tingsryd kommer med till sin bortasektion. Att det blir fullt i övriga hallen utgår jag från när biljettförsäljningen ser ut som den gör just nu.

En och en halv timme efter biljettsläpp gick Vimmerby ut med att sittplats är slutsålt och att det finns ståplatsbiljetter kvar.

– Senast jag kollade var det 1 250 åskådare. Det som finns kvar i biljettväg är ståplats.

"Starka som grupp"

Pelle Johansson är imponerad över hur hans lag har hämtat upp 1–3 till 3–3 och ordnat en avgörande match på hemmais.

– Vi är starka som grupp och har varit det över tid. Vi kände väl att vi hade lite motstuds och nu har vi kanske haft lite medstuds i vissa situationer. Det är två jättejämna lag så man hade nästan varit mer förvånad om något lag hade fixat det här på fyra eller fem matcher. Det är så här det har sett ut även om Tingsryd har ett bättre poängsnitt mot oss än vad vi har mot dem om man slår ut poängen över säsongen. Det har ändå varit väldigt jämna matcher hela vägen. Vi spelar kanske lite annorlunda nu än vad vi gjorde under första halvan av grundserien. Jag är inte jätteförvånad att det går till sju matcher.

Vad ser du framför dig om du blickar ett drygt dygn framåt?

– Svårt att säga. En match sju blir kanske inte riktigt som de andra matcherna och man kanske inte vågar kliva på på samma sätt. Det kanske blir lite mer avvaktande till att börja med, eller så blir det precis tvärtom.

Har det någon inverkan att ni spelar den avgörande matchen på hemmais?

– Det vill jag hoppas och tro att det har. Vi har en trygghet på hemmais och har plockat mer poäng hemma än borta. Vi trivs här och har gjort det över tid. Från start har vi sagt att det är sista matchen som ska vinnas och nu står vi här. Det är enkla förutsättningar och man behöver inte fundera så mycket.