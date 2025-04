IK Oskarshamn förlänger med trio som anslöt under säsongen

Danske Søren Dietz-Larsen är en av tre spelare som under onsdagen förlängde sitt kontrakt med allsvenska IK Oskarshamn. Foto: Bildbyrån

Förstaårssenioren Ville Jonsson kom till IK Oskarshamn i augusti förra året på lån från dåvarande SHL-laget MoDo Hockey. Totalt gjorde han 46 matcher i IKO:s tröja under säsongen, och nu står det alltså klart att det blir en förlängning med minst ytterligare ett år.

I mitten av oktober förstärkte IK Oskarshamn forwardssidan med Lukas Vesterlund från Skellefteå AIK. Lukas kom då från en tuff tid med lite skador och tanken var att komma i gång igen i IK:s verksamhet och låneavtalet skrevs tills vidare. Lukas blev kvar på Smålandskusten hela säsongen och har nu bestämt sig för att flytta på permanent basis.

"På väg uppåt i sina karriärer"

Søren Dietz-Larsen kom in på lån i mitten av januari i år för att stärka upp truppen under en tid då många spelare var indisponibla. Søren som representerade IK under juniortiden imponerade på sportledningen och han erbjöds ett avtal för resterande del av säsongen. IK Oskarshamn och Søren är nu överens om att förlänga det avtalet med en säsong.

Till IK Oskarshamns hemsida sammanfattar sportchef Arsi Piispanen förlängningarna så här:

– Alla tre är på väg uppåt i sina karriärer och det är roligt att de känner att vi kan hjälpa de med den resan. Vi har en tränarstab som är duktig på att utveckla individer och det är också en anledning till att de vill vara kvar hos oss.