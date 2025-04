VIK ILLA UTE – SÅ MYCKET PENGAR ÅTERSTÅR

I fredags gick Västerviks IK:s klubbledning ut med att räddningsaktionen för att rädda klubbens skuldtyngda ekonomi fortsätter. Klubben själva beskrev den då som framgångsrik att och det saknades ungefär 700 000 kronor för att undvika konkurs och skapa ett positivt eget kapital inför nästa säsong.

"Medlemmar och supportrar har samlat ihop 145 000 kronor i kontanter och ett antal företag har både avskrivit skulder och lovat att stötta klubben med nya kapitaltillskott", skriver VIK i ett pressmeddelande.

Under måndagskvällen hölls ett styrelsemöte och då konstaterade man att lite mer än hälften av de 700 000 kronorna nu återstår.

– Under förutsättning att vi får namnteckningar på nya avtal som vi hunnit förhandla fram senaste dagarna så återstår nu ungefär 385.000 kronor för att vi ska gå i land med den här räddningsaktionen. Läget är fortsatt allvarligt men min bedömning är att vi har en bra chans att hinna i mål under de två dagar som återstår före valborgsmässoafton är slut. Vi märker att engagemanget är starkt och att framtidstron i och runt föreningen är stor i alla våra kontakter, allt enligt ordförande Janne Lundberg.

Fruktbara samtal

Under fredagen kontaktade flera företag föreningens sport- och försäljningschef Victor Öhman, uppger VIK.

"Var och ett av samtalen var fruktbara och kan leda till både nya samarbeten för framtiden, förlängda och utökade samarbeten och akuta kapitaltillskott för att klara situationen. Klubben har också fortsatt att bearbeta kontakter som man arbetat med under både längre och kortare tid under våren. Arbetet präglas av positiv anda", skriver man vidare.

– Vi har träffat ett företag under måndagen som klubben inte tidigare samarbetat med som är både intresserade av att ge både akut sexsiffrigt kapitaltillskott under de närmaste dagarna och även framtida löpande intäkter under lång tid. När vi har avtalet undertecknat ska vi självklart berätta mer, men det är ett exempel på hur starkt intresset är att samarbeta med klubben långsiktigt och därmed även vara med och rädda ekonomin före bokslutet. säger Johan Hammarstedt, som deltog i måndagens möte med företaget.

Årsmöte i juni

Parallellt med insatserna för att föra klubben över mållinjen ekonomiskt har också arbetet med att förbereda VIK:s kommande årsmöte inletts. Något datum är ännu inte satt, men mycket pappersarbete färdigställs nu för att medlemmarna ska få insyn och möjlighet att påverka arbetet framåt.

Ambitionen är att årsmötet ska hållas under juni månad och det är även ambitionen detta år, meddelar man.