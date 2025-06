VH räknar med minskade intäkter men ökar ändå spelarbudgeten

Vid måndagens årsmöte redovisade Vimmerby Hockey en vinst för det gångna verksamhetsåret, det första som allsvensk klubb, på 425 000 kronor. Med en omsättning på drygt 19 miljoner kronor och ett eget kapital på 1 080 000 kronor verkar föreningen, som är under kontrollår, ha klarat licenskravet med drygt 100 000 kronors marginal. Det ekonomiska resultatet räddades till stor del av de fyra välbesökta hemmamatcherna i playout-serien mot Tingsryd, fick vi berättat för oss under årsmötet.

– Det negativa kvalet hjälpte Vimmerby Hockey att klara nästa års licens. Om vi inte hade fått de matcherna så hade det blivit jättesvårt för föreningen att klara de ekonomiska kraven, berättade Camilla Freedeke, årsmötesordförande och ingående i föreningens ekonomigrupp.

Sänker de budgeterade publikintäkterna

I budgeten för kommande säsong tar föreningen ordentlig höjd, och sänker den förväntade omsättningen från årets drygt 19 miljoner kronor till 18,1 miljoner. Kostnaderna har man ambition att sänka från årets 18,6 miljoner till strax under 18 miljoner säsongen 2025/2026. Det budgeterade resultatet efter finansiella poster är satt till blygsamma 87 000 kronor.

När den ekonomiska dragningen gjordes under årsmötet berättade Camilla Freedeke att budgeten under det gångna verksamhetsåret följdes väl, men att man gick bort sig lite på publiksiffrorna. Man hade räknat med ett högre snitt än de närmare 1 200 personer det blev, och det är just entréintäkterna som sänks med några hundratusen kronor i budgeten, från de 4,6 miljoner kronor de landade på i år. Noterbart är att entréintäkterna den senaste säsongen i Hockeyettan låg på 1,7 miljoner kronor, så intäktsökningen på den posten är ändå stor i jämförelse.

Ökar spelarbudgeten

Det ska dock betonas att Vimmerby Hockey nyligen ändrade hela sin kontoplan för bokföringen, så det är lite vanskligt att jämföra utfall för det gångna verksamhetsåret med budget för det kommande.

En post som kanske inte riktigt blev vad man hoppades på den första säsongen i Hockeyallsvenskan var reklam- och sponsorintäkter. I Hockeyettan låg sponsringen på 3,5 miljoner kronor, medan ökningen i Hockeyallsvenskan ”bara” blev 600 000 kronor och landade på 4,1 miljoner. Man ska då också ha i åtanke att en försäljningschef anställdes inför säsongen. I budgeten för kommande säsong ser man en förväntad ökning av sponsring till 4,5 miljoner kronor.

Om vi tittar på löner till spelare och ledare landade de på 5 562 000 kronor under det gångna verksamhetsåret. Budgeterat för kommande säsong är 6 000 000 kronor (4,5 miljoner till spelare och 1,5 miljoner till tränare, exklusive sociala avgifter), en ökning med närmare en halv miljon kronor alltså – trots det kommer VH vara en av de föreningar med allra lägst spelarbudget i Hockeyallsvenskan.