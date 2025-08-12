12 augusti 2025
Hela fyra VH-tjejer tar plats i TV-puckslaget

Leah Kostenius och Elma Wärnelius är två av spelarna som är uttagna i TV-puckslaget. Foto: Arkivbild

ISHOCKEY 12 augusti 2025 09.54

Den gångna helgen skedde den sista uttagningen inför TV-pucken. Efter den står det klart att fyra av sex Vimmerby Hockey-tjejer är uttagna. 

Vimmerby Hockey har ett flertal mycket duktiga ungdomsspelare på tjej- och flicksidan. Totalt sex stycken av VH-tjejerna var med och kämpade om en plats i TV-puckslaget under den sista uttagningen i helgen. 

Efter helgens uttagning står det klart hela fyra spelare från Vimmerby Hockey tar plats i det småländska TV-puckslaget. 

Det rör sig om målvakten Emma Landberg, backen Elma Wärnelius, forwarden Elsa Zukiewicz och centern Leah Kostenius.

"Och en stor eloge till Alicia (Fröberg) och Selma (Carlsson) – ni alla inspirerar både tjejer och killar på isen varje dag. Vilket gäng vi har!", skriver VH.

Flickornas gruppspel i TV-pucken spelas mellan 12 och 14 september. Småland tävlar i Grupp D i Ulricehamn och ställs mot Blekinge, Skåne, Västergötland och Göteborg.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

