Hårt jobb i VBO Arena under sommaren – här är förändringarna

Ny kioskdisk och nya skåp till ledarna står också på listan över saker som tillkommit under sommaren. Foto: Pressbild

Det har jobbats hårt i VBO Arena under sommaren. Bland annat har gymmet byggts om till nytt omklädningsrum. Foto: Arkiv/pressbild

Sommaren till trots så har det jobbats på rejält i VBO Arena den senaste tiden. Tillsammans med Vimmerby kommun, ett stort antal lokala företag och ideella krafter har Vimmerby Hockey med små medel lyckats genomföra flera förbättringar i ishallen.

Sommarens hårda arbete i ishallen hoppas man från Vimmerby Hockeys sida ska göra skillnad både för aktiva, ledare och besökare. Men vad är det då som har gjorts?

Bland annat har det tidigare gymmet byggts om till ett helt nytt omklädningsrum anpassat för LIU-utbildningen och juniorlag. Kiosken har dessutom fått en rejäl uppfräschning där den gamla "hästskon" ersatts av en ny och mer funktionell kioskdisk.

– Detta skapar en mycket bättre arbetsmiljö för våra ideella krafter som bemannar våra kiosker. Även detta har gjorts genom lokala företag och vi är så otroligt glada och tacksamma att de ställer upp, berättar Martina Bergqvist, vice ordförande i Vimmerby Hockey, som är den från föreningens sida som har hållit i de flesta trådarna kring byggnationen.

Stärker barn- och ungdomshockeyn

I syfte att ytterligare stärka Vimmerby Hockeys barn- och ungdomsverksamhet samt att möta alla barns och ungdomars olika sätt att lära, har föreningen investerat i låneutrustning och nytt pedagogiskt material som ungdomsledarna nu kan använda på isen. I samarbete med RF Sisu och Sparbanksstiftelsen har bland annat ispennor, taktiktavlor och digitala klockor i omklädningsrummen köpts in.

En annan förändring som vinterns besökare i VBO Arena kommer märka är den helt nya försäljningsdel för supporterprylar och kläder som har byggts i anslutning till entrén.

– Ett efterlängtat tillskott som gör det enklare för våra supportrar att visa sitt stöd. Utan lokala hantverkare med stort hjärta för sin kommun och föreningsliv hade inget av detta varit möjligt, säger Martina Bergqvist.

Drömmen om ny hall lever

Martina berättar hur glad och tacksam hon är över hur mycket som har kunnat hända och bli klart på kort tid i hallen.

– Tillsammans skapar vi en ännu bättre miljö för våra barn, ungdomar, ledare och alla som besöker VBO Arena. Självklart lever drömmen om en helt ny arena men den drömmen lär dröja innan den blir verklighet, spekulerar hon.

– Denna vecka går alla junior- och ungdomslag på is och visst har också nedräkningen till seriepremiären för a-laget påbörjats, men först hinner vi nog finslipa lite till i och runt VBO Arena i form av information, skyltning och små detaljer som kommer göra skillnad, avslutar Martina Bergqvist.