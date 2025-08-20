Motståndarlaget kan landa enorm värvningsbomb

Linus Omark kan bli en sensationell värvningsbomb till hockeyallsvenska SSK. Foto: Bildbyrån

Vimmerby Hockey och Kalmar HC:s motståndare Södertälje SK kan vara på väg att landa en riktig värvningsbomb. Landslagsmeriterade Linus Omark, med meriter från NHL och KHL, kan vara på väg dit.

Det avslöjar Hockeynews nu. Enligt uppgifter till sajten jobbas det hårt inom klubben för att den sensationella värvningen ska bli av.

Den 38-årige forwarden vann SM-guld med Luleå så sent som den gångna säsongen och svarade då för tio poäng på tolv matcher i SM-slutspelet. Under grundserien blev det 34 poäng på 50 matcher för Omark, som gjort 79 NHL-matcher och över 400 matcher i KHL.

Linus Omark har också spelat OS och VM för Tre Kronor.

Enligt Hockeynews, som sökt SSK:s sportchef Emil Georgsson, handlar det om att forwarden ansluter senare, kanske rent av i november i sådana fall. Affären uppges kosta Södertälje två miljoner kronor och ska rymmas utanför budgeten genom sponsorer.

Skulle Omark ansluta till Södertälje blir han Hockeyallsvenskan mest meriterade speluppläggare och lär sätta skräck i ett och annat motståndarlag.

SSK värvade nyligen också förväntad klass i form av Carter Ashton från Rögle.