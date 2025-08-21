Nybro med allvarliga ekonomiska problem – flera miljoner måste in

Allsvenska Nybro Vikings ledning går nu ut och berättar att klubben har allvarliga ekonomiska problem. Foto: Bildbyrån

Allsvenska Nybro Vikings har allvarliga ekonomiska problem, och nu måste mer än tre extra miljoner in under innevarande säsong. Om man inte lyckas med det hotas föreningens överlevnad, skriver klubben på torsdagen.

Orsaken till Nybro Vikings ekonomiska kris uppges vara ett intäktsbortfall på 2,9 miljoner kronor i bara publikrelaterade intäkter under det förra verksamhetsåret jämfört med 2023/2024. Det skriver klubben i ett öppet brev på sin hemsida.

Men det handlar också om tidigare bristande kostnadskontroll till följd av ”en viss entusiasm och framåtanda efter avancemanget till Hockeyallsvenskan”, och menar att man nu tydligt ser att tidigare fattade beslut påverkar föreningens ekonomi ”väldigt negativt”.

Den ekonomiska utmaningen Nybro Vikings nu står inför är väldigt stor. Enligt vad som står att läsa i brevet så måste drygt tre miljoner kronor in innan säsongens slut, detta ”för att trygga föreningens långsiktiga överlevnad och bibehålla ett hockeylag på elitnivå”.

Handlingsplan upprättad.

Hädanefter lovar klubben transparens oavsett om budskapen är positiva eller negativa. I brevet uppger man att man nu har full koll på alla konton i bokföringen och det ekonomiska startläget, samt meddelar att arbetet med att få ekonomin på rätt köl är inlett.

– En handlingsplan är upprättad, och vi arbetar redan med full kraft i föreningen för att lösa situationen, säger klubbdirektör Anders Westring, men betonar också att alla måste förstå allvaret i situationen och att det kommer att ta tid att få detta att fungera på lång sikt.

Fortsättningsvis kommer Nybro Vikings löpande att informera i föreningens officiella kanaler om hur arbetet fortskrider och om situationens utveckling.