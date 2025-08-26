Intressant länsderby i kväll – så går tränarnas tankar inför matchen

Det är fem månader sedan det spelades match i VBO Arena senast. I kväll är det dags igen då Kalmar HC gästar Vimmerby. Foto: Bildbyrån

Fem månader har gått sedan den senaste hemmamatchen för Vimmerby Hockey. I kväll är det dags igen då Kalmar HC gästar. Båda lagens tränare är på det klara med vad de vill få ut av länsderbyt.

Den 26 mars slog Vimmerby Hockey in matchbollen i den sjunde och avgörande kvalmatchen mot Tingsryds AIF och blev klart för sin andra säsong i Hockeyallsvenskan.

I dag, på dagen fem månader senare, får Vimmerbypubliken möjlighet att se denna säsongs version av VH på hemmais för första gången.

För motståndet står Kalmar HC, som resultatmässigt har haft en tung start på försäsongen. Båda matcherna som hittills har spelats har gjort det hemma i Hatstore, och resultatet har blivit två förluster (3-4 mot Karlskrona HK och 0-4 mot finska Pelicans). Nu vet vi ju att det inte betyder ett endaste dugg – inte minst med tanke på fjolårets träningsmatcher, där Kalmar förlorade i stort sett varenda match, bland annat båda mot Vimmerby. Men sedan vet vi ju alla hur det gick.

”Jäkligt stort driv”

Vimmerby Hockey har bara klarat av en träningsmatch hittills (1-4 mot IK Oskarshamn), och med närmare två veckors distans till den, tycker tränare Eric Karlsson ändå att det fanns vissa ljuspunkter.

– Framför allt fanns det embryon till det vi hade tränat på då; försvarsspelet. Jag såg absolut några tendenser och intentioner som jag gillade. Vi blev straffade av pucktapp, men det tror jag kan ha varit nyttigt – alla blev varse vad som krävs på den här nivån. I matchen gladdes jag framför allt över arbetet och sättet vi täckte skott, säger han.

– Det vi redan kan slå fast är att vi har en grupp med jäkligt stort driv. Det vi har jobbat hårt och strukturerat med sedan den första matchen är framför allt våra beteenden i spelet. Tävlingsnivån är väldigt hög, så nu gäller det att få ihop alla. Under de här två veckorna tycker jag att vi har tagit rejäla steg sett till helheten – i forecheckingen, i spelet med puck och i spelvändningarna åt båda håll. Jag tycker att vi börjar toucha vid allt, nu ska vi fortsätta att repetera och jobba med grunderna under hela säsongen. Det är så viktigt att nöta på det.

Mycket att glädjas åt

Kollegan i Kalmar HC, Viktor Tuurala, ser fram emot att få spela match igen.

– Vår insats mot Karlskrona lämnade mycket kvar att önska, medan jag tycker att vi gjorde en ganska bra insats mot Pelicans för att vara i mitten av augusti. Det var en helt annan matchbild då, och det fanns ganska många delar att glädjas åt för att vara där vi är, säger Tuurala.

– Just nu lägger jag inte så stor vikt vid resultaten, utan vill mer se till processen. Den senaste veckan har vi försökt skruva upp intensiteten, och det har mycket handlat om att fokusera på vad som händer när pucken byter lag. Det är något speciellt med månaden augusti – det är en ganska stor utmaning att få in alla i sättet vi jobbar på, men vi måste vara medvetna om att det vi sår nu ska vi börja skörda i september. I kväll hoppas jag att vi visar att vi har tagit ytterligare ett steg, och att de som kommer gå upp i istid också håvar in möjligheten.

VH med fullt lag

Vimmerby kommer till spel med fullt lag, där alla är hela och friska.

– Det ska bli en spännande match mot ett snabbt och skridskostarkt motstånd. I vårt lag är det bara Anton Carlsson som inte är tillbaka för fullt efter sin axeloperation och rehabilitering. Det går dock raskt framåt med honom, och han är nu med i alla moment på träningarna. Robin Christoffersson vaktar kassen i kväll, och om man ser till formationerna jämfört mot IK Oskarshamn så kommer vi skruva lite på dem.

I Kalmar kommer det bli en del förändringar.

– Det är som det brukar vara så här års, med en del spelare borta. Jag är inte helt hundra på hur vi formerar laget ännu, säger Viktor Tuurala.

Vad tror du om Vimmerby i år?

– De gjorde det väldigt starkt förra säsongen – den som tycker något annat har fel. Jag tror att det kommer bli en annorlunda utmaning för Vimmerby i år. Man har inte ett så samspelt lag som tidigare, även om det i år känns mer namnkunnigt.