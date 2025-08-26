Levin föll mot moderklubben: ”Gillar inte att förlora”

Eddie Levin var med och både sköt upp och räddade kvar Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan. Nu har Vimmerbykillen gått vidare i karriären och tillhör Kalmar HC. I kväll var han tillbaka i VBO Arena och föll med 0–4 mot moderklubben. – Det är såklart tråkigt. Jag gillar inte att förlora, säger Eddie Levin.

Vimmerby Hockey svarade för en stark insats i kvällens träningsmatch hemma mot seriekonkurrenten Kalmar HC och vann med 4–0. VH var framför allt riktigt bra i de två inledande perioderna innan Kalmar hittade mer rätt och jämnade ut spelet i tredje perioden.

Eddie Levin, Vimmerbykillen som var med och gick upp i Hockeyallsvenskan med Vimmerby Hockey och såg till att klubben höll sig kvar, spelar numera i Kalmar HC och förlorade mot moderklubben.

– Det är såklart tråkigt. Jag gillar inte att förlora. Vi går på tunt om backar, men det är inget att skylla på så. Vi måste lösa spelet nerifrån mycket bättre och vi tar jättemycket onödiga utvisningar. Då blir det svårt att komma in i matcherna och det blir hackigt. Tredje perioden är väl godkänd. Vi trycker på lite grann, men det är inte tillräckligt, säger Eddie Levin.

Vad tycker du om Vimmerbys insats i dag?

– De var bra. De hade väldigt stark forecheck, fick fast oss väldigt mycket i första perioden och var tunga att möta. Det är bara för dem att fortsätta på inslagen väg.

"Bara sköljer över oss"

Kalmar hade framför allt stora problem med Vimmerbys spel i första och andra perioden.

– De var tunga att möta, fick ner puckarna djupt och gjorde det jobbigt för våra backar. Vi går på tunt om folk och de bara sköljer över oss och sköljer över oss. Vi får inte tid att vila med pucken. De tröttar ut oss och det är det de vinner matchen på. Vi gjorde en bra tredje period mot Karlskrona, en hyfsat bra match mot Pelicans och i dag var det ett litet steg tillbaka.

Hur är Vimmerby i år i jämförelse med i fjol?

– Det vet jag inte, men de har ett mycket större lag. Jag vet inte om tanken är att de ska gå på det, vara som de var i dag och vara tunga att möta.

Hur var det att vara tillbaka i Vimmerby och möta moderklubben?

– Det var många som skrev att de skulle komma och kolla och det är väldigt roligt att spela framför kompisar och familj. Nu är det väl mer kul att komma hit. Det blir lite annat sen när vi möts i serien. Vi har dem i vår hemmapremiär och får hoppas på att det blir andra bullar då.

"Proffsig i allt de gör"

Han räknar med att det blir speciellt att komma till Vimmerby i seriesammanhang.

– Det kommer nog vara mycket mer speciellt sen när det är serie och mer drag här inne. I dag var det lite dött.

Vad har du fått för bild av ditt nya lag och din nya stad?

– En kanonstad och en kanonförening som är proffsig i allt de gör. Det är såklart ett steg upp organisationsmässigt och lite i allt. Både jag och tjejen trivs jättebra i Kalmar så det är kanon.