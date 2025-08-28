KHC-kaptenen skadad – blir borta minst en månad

Kalmar HC:s back och lagkapten Henrik Nilsson är skadad och blir borta minst en månad. Foto: Bildbyrån

Senast mot Vimmerby Hockey saknades Henrik Nilsson i Kalmar HC:s laguppställning. Nu meddelar klubben att en skada stoppar honom från spel en tid framöver.

Det var i samband med Kalmar HC:s träningsmatch mot Pelicans som lagkaptenen Henrik Nilsson ådrog sig en skada som kommer hålla honom utanför spel och träning i minst fyra veckor.

”Det är en spricka i ett ben vilket gör att vi vill vara extra försiktiga och Henrik inte får belasta skadan inledningsvis, därefter kommer en ny röntgen göras för att se läkningen och därefter vet vi mer ang Henriks skada tidsmässigt”, säger lagläkaren Johan Berggren i en kommentar till klubbens sociala medier.