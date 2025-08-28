28 augusti 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

KHC-kaptenen skadad – blir borta minst en månad

Kalmar HC:s back och lagkapten Henrik Nilsson är skadad och blir borta minst en månad. Foto: Bildbyrån

KHC-kaptenen skadad – blir borta minst en månad

ISHOCKEY 28 augusti 2025 10.14

Senast mot Vimmerby Hockey saknades Henrik Nilsson i Kalmar HC:s laguppställning. Nu meddelar klubben att en skada stoppar honom från spel en tid framöver. 

Annons:

Det var i samband med Kalmar HC:s träningsmatch mot Pelicans som lagkaptenen Henrik Nilsson ådrog sig en skada som kommer hålla honom utanför spel och träning i minst fyra veckor. 

”Det är en spricka i ett ben vilket gör att vi vill vara extra försiktiga och Henrik inte får belasta skadan inledningsvis, därefter kommer en ny röntgen göras för att se läkningen och därefter vet vi mer ang Henriks skada tidsmässigt”, säger lagläkaren Johan Berggren i en kommentar till klubbens sociala medier. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

Levin föll mot moderklubben: ”Gillar inte att förlora”
Flera nya regler i Hockeyallsvenskan – "Kan utveckla sporten"
Klubbat idag: Nya licensregler i Hockeyallsvenskan och Hockeyettan
NHL-DRAFTAD BACK KLAR FÖR KALMAR
Tekningskungen blir Kalmar trogen: "Känns jäkligt kul"

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt