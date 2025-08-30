Andra segern den här veckan – men Karlsson var inte särskilt nöjd

En stark period. Två klart sämre. Det var summeringen av Vimmerby Hockeys försäsongsseger mot norska Sparta Sarpsborg på fredagskvällen. – Jag är mest besviken över att vi kommer ut i tredje och ser likadana ut som i andra, säger tränaren Eric Karlsson.

4-0 hemma mot Kalmar HC i tisdags gav många bra svar för tränaren Eric Karlsson. Efter 20 spelade minuter mot norska Sparta Sarpsborg såg det ut som Vimmerby skulle ta en ännu större seger i veckans andra träningsmatch.

Emil Ekholm gav VH ledningen redan efter 29 sekunder. Filip Fornåå Svensson gjorde 2-0 fem minuter senare. Innan perioden var över hade Arvid Caderoth nätat dubbelt och Vimmerby hade en bekväm 4-0-ledning där och då.

– Första perioden är ganska bra. Vi är effektiva, flyttar pucken väldigt bra och spelet med puck är generellt väldigt bra. Vi får utdelning och har 4-0. Vi flyttar pucken sjukt snabbt och i högt tempo, vilket ger oss ytor. Det var ett steg till i hur vi vill att det ska se ut och det fick vi fin utdelning på, säger Eric Karlsson.

Men det fanns saker redan i period ett som gav honom visst huvudbry.

– Jag tycker att vi chansar lite redan där, ligger på gränsen och det trycker vi på inför andra perioden. De kommer ut, kör, tacklas och tävlar i den andra. Vi spelar dem rakt i händerna, tappar puckar och är inkonsekventa. Det kan hända, framför allt vid den här tiden på året.

Sämre insats

De norska gästerna gjorde också två mål och jämnade ut matchen både siffer- och spelmässigt i den andra akten. Den tredje perioden innehöll inget större underhållningsvärde för någon.

– Jag är mest besviken att vi kommer ut i tredje och ser likadana ut. I en seriematch hade jag tagit timeout, men nu ville jag se hur gruppen reagerar. Vi har mycket att lära från den här insatsen.

Är det klart sämre än mot Kalmar över 60 minuter?

– Ja, vi var mer ödmjuka i spelet med puck då. Jag tror kanske att vi blev för bekväma vid 4-0, säger Eric Karlsson.

Testade två PP-kedjor

Kedjan med Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson och Colson Gengenbach spottade in poäng i akt ett.

– Tanken är att det ska vara en drivande offensiv kedja och det är kul att de får leverans. Jag tycker de gör en bra första, sedan går de också ned sig. Jag har högre förväntningar över 60 minuter, säger Eric Karlsson.

För första gången testade VH också att spela på två powerplaykedjor.

– Vi har inte tränat något på det och det här var första gången med två enheter. Stefan (Fredriksson) hade bara pratat lite om det innan, men det fanns möjligheter att göra något bra där. Det var för mycket pucktapp och slarv där också. Det är en konkurrenssituation och det är de här tio nu. Jag tryckte på det innan att det finns tio till tolv andra som vill ha den här platsen, så att spela powerplay kommer med ett stort ansvar.

Det är förstås svårt att bedöma, men hur stod sig Sarpsborg?

– Det kanske gick långsammare, men de körde, var tuffa och ganska grisiga. Framför allt sista 40 när de fick tag på oss.