Kalmar tog försäsongsrevansch mot VH – vann i "Hatten"

Valdemar Johansson gjorde två mål för Kalmar i 5-3-segern mot Vimmerby. Foto: Bildbyrån

Kalmar HC föll i Vimmerby mot Vimmerby Hockey. I returmatchen vann KHC hemma i Hatstore Arena med 5-3.

Det var annars Vimmerby – som kom till matchen från en seger mot norska Sarpsborg – som fick den bästa inledningen. Nyförvärvet Colson Gengenbach petade in 1-0 efter närmare 90 sekunder.

Bara minuten senare kvitterade Kalmar genom ett skott utifrån av Liam Hawel. Ytterligare någon minut senare fortsatte målkalaset. Matt Fonteyne tog tillvara på när Vimmerby slarvade på offensiv blå. Det gjorde att Kalmar försatt sig i en 2-1-ledning.

I början av den andra perioden kunde VH-kaptenen Jakob Karlsson peta in 2-2 i numerärt överläge. Han tog vara på sin egen retur och placerade in pucken i öppet mål.

Åtta minuter in på mellanakten återtog KHC ledningen. Valdemar Johansson satte ett rappt skott bakom Robin Christoffersson. Kalmar hade därefter en chans att utöka i fem mot tre, men misslyckades med det.

I stället kunde Isac Andersson skicka dit 3-3 med knappt två minuter kvar i boxplay. Han plockade också upp en retur och kvitterade. Det var helt jämnt inför den tredje akten.

Stygg tackling i tredje

Drygt fyra minuter in på den satte Jesper Lindén upp en backhand till 4-3 för Kalmar och knappt halvvägs in på perioden styrde Valdemar Johansson in 5-3.

Vimmerby fick en gratisbiljett in i matchen när Matthew Struthers tacklade Colson Gengenbach styggt och fick matchstraff. VH kunde, trots sju minuter kvar, inte hitta nätet under den fem minuter långa utvisningen. Mot slutet av utvisningstiden drog dessutom Vimmerby på sig en egen.

Kalmar höll undan, tog försäsongsrevansch på Vimmerby och har nu två raka segrar efter de tre inledande förlusterna. För Vimmerby var det första förlusten sedan försäsongspremiären mot IK Oskarshamn.

Efter matchen spelade lagen en förlängning för att testa på de nya reglerna som kommer gälla den här säsongen.