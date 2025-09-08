KALMARS TUNGA DUBBELSMÄLL PÅ NYCKELSPELARE

Kalmar HC:s nyckelspelare Carl-Johan Lerby är skadad och blir borta från spel i fyra-sex veckor. Foto: Bildbyrån

Kalmar HC har drabbats av två tunga smällar inför seriestart. Backen Carl-Johan Lerby har ådragit sig en långtidsskada och forwarden Mathew Struthers stängs av i fyra matcher.

Många pekar på att Kalmar HC kommer bli den stora positiva överraskningen i Hockeyallsvenskan i år. Klubben har inte övertygat på försäsongen och formen är osäker inför premiären fredagen den 19 september.

Nu har Kalmar HC drabbats av två tunga avbräck.

Tongivande backen Carl-Johan Lerby har i samband med ett träningspass skadat sig och kommer inte vara tillgänglig för spel eller träning framöver. Det rör sig om en fraktur och prognosen säger att han blir borta i fyra-sex veckor.

Forwarden Matthew Struthers tilldelades ett matchstraff efter en tackling i matchen mot Vimmerby. Nu är han fått sin dom. Han stängs av i fyra matcher och missar genrepet mot Troja-Ljungby, premiären mot Almtuna IS och länsderbyt mot Vimmerby Hockey.

Kalmar HC har tidigare informerat om att backen Henrik Nilsson är skadad och blir borta från spel och träning i några veckor till.