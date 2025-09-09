NY SMÄLL FÖR KALMAR – TILLTÄNKT TOPPBACK BRYTER KONTRAKTET

Kalmar HC har skadeproblem på backsidan. Nu kommer nästa bakslag när Clay Hanus bryter kontraktet med klubben. Foto: Bildbyrån

Backen utsågs till årets back och årets spelare i den kanadensiska universitetsligan i fjol och kritade på för Kalmar HC. Nu kommer chockbeskedet. Han bryter kontraktet med Kalmar och flyttar hem till Nordamerika.

Med de tongivande backarna Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby på skadelistan kommer denna nyhet som ytterligare en käftsmäll för Kalmar HC. Backen Clay Hanus har uttryckt en vilja att bryta sitt kontrakt med Kalmar HC, vilket sportgruppen har accepterat. Kalmar HC skriver på sin Facebooksida att skälet är bristande motivation, glädje till ishockeyn och studier.

”Efter mycket funderande och övervägande har jag fattat beslutet att gå vidare från hockeyn och avsluta min utbildning och börja nästa kapitel i mitt liv. Jag har uppskattat min korta tid i Kalmar oerhört mycket. Tack till personalen, mina lagkamrater och fansen för ert stöd”, säger Clay Hanus till Kalmars sociala medier.

Kalmar är efter senaste tidens nyheter i stort behov av förstärkningar på backsidan.

”Givetvis ledsamt att Clay väljer att åka hem efter denna korta tid, men vi respekterar hans beslut fullt ut. Vi tittar just nu på förstärkning på backsidan eftersom Henrik och Lerby inte är tillgängliga för spel närmaste tiden samt att Clay väljer att åka hem är behovet av förstärkning på backsidan i ett akut läge”, säfger sportchefen Daniel Stolt.