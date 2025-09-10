Kalmar löser backkrisen med lån från SHL-klubb

Kalmar HC agerar i backkrisen och plockar in Malmö Redhawks-backen Felix Carell på lån fram till månadsskiftet. Foto: Bildbyrån

Med två backar på skadelistan och en back som har brutit sitt avtal har Kalmar HC varit aktiva på spelarmarknaden. Nu lånar allsvenska klubben in Felix Carell från Malmö Redhawks organisation.

Backarna Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby är skadade och kommer bli borta från spel i flera veckor. Lägg därtill att tilltänkte toppbacken Clay Hanus har brutit sitt kontrakt och åkt hem till Nordamerika.

Med drygt en vecka kvar till seriepremiär i Hockeyallsvenskan råder det backkris i Kalmar HC där sportchefen Daniel Stolt har varit på jakt efter förstärkningar.

I dag meddelar Kalmar att de har gjort klart med ett lån av backen Felix Carell från Malmö Redhawks organisation.

Felix Carell ansluter direkt till truppen och är spelklar till försäsongsmatchen mot Troja-Ljungby. Avtalet mellan Kalmar HC och Malmö Redhawks är ett låneavtal och gäller till och med oktober månad.

”Vi är väldigt tacksamma att Malmö Redhawks med så kort varsel kan hjälpa oss då vi har dessa luckor på backsidan”, säger Daniel Stolt till klubbens sociala medier.