VH mönstrar fullt manskap i genrepet mot Nybro

Sista testet innan allvaret börjar. Genrep borta mot Nybro. – Nu är man såklart mest taggad på premiär, men det blir bra att se hur vi står oss med ett förmodat starkt Nybro, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Efter två raka uddamålsförluster mot Troja-Ljungby är det dags för den sista träningsmatchen för Vimmerby Hockey inför den allsvenska premiären. Nybro väntar och Eric Karlsson hoppas att VH tar med sig stora delar från senaste matchen mot Troja som slutade 3-4 efter en sen vändning.

– Vi gör 50 bra minuter och om vi gör en lika bra insats nästa fredag är jag rätt säker på att vi tar tre poäng. Nu blir det ett bra test mot Nybro för att se hur vi står oss.

Är ni redo för premiären?

– Den eviga frågan. Var står vi, hur långt har vi kommit… Alla tränare brottas med det. Men jag tycker att vi fick ett bra svar mot Troja senast och vi har fullt manskap tillgängligt. Nu behöver vi fortsätta vår identitet och ta steg i sättet vi ser ut på isen. Vi har inte kommit upp i den nivå vi önskar i bortamatcherna än och där har vi mer att jobba på.

Andersson tillbaka

Till Vimmerbys genrep mot Nybro är Isac Andersson tillbaka och Pontus Eltonius får förtroendet i målet.

Känns det som att ni har en tydlig förstamålvakt i år?

– Vi har en jättebra konkurrenssituation. Båda målvakterna har visat sig från sin bästa sida hittills och jag ser det som att vi har en 1A- och en 1B-lösning. Ingen etta eller tvåa.

Tre raka förluster. Är det viktigt att få med sig en seger för att få in lite vinnarkänsla inför premiären?

– Ett tråkigt svar, men vi vill vinna varje match. Det är vår ambition. Vi har väl inte coachat ihjäl oss i tidigare matcher men givetvis vill vi få med oss en seger mot Nybro och ta med oss den känslan in i premiären. Men framförallt vill jag se en bra prestation.