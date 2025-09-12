Kalmar landar dubbla förstärkningar på backsidan

Tidigare Rögle BK-backen Samuel Jonsson är klar för Kalmar HC som har rustat upp backsidan ordentligt. Foto: Bildbyrån

Om det var dystra rubriker kring Kalmar HC i början av veckan är det andra tongångar i dag. Hockeyallsvenska klubben har landat dubbla förstärkningar på backsidan.

Kalmar HC har två backar – Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby – uppsatta på skadelistan plus att tilltänkte toppbacken Clay hanus har brutit sitt kontrakt.

Sportchefen Daniel Stolt var på jakt efter backförstärkningar i veckan och fått flera napp. I onsdags presenterade klubben lånet av backen Felix Carell från Malmö Redhawks organisation och i dag har klubben släppt ytterligare två värvningar till backsidan.

Dubbelförstärkning på backsidan

Wilhelm Westlund ansluter på ett korttidskontrakt som ersättare för skadad spelare och Samuel Jonsson ansluter på ett kontrakt över årets säsong.

Samuel Jonsson kommer närmast från spel i Liiga med JYP och har genom åren varit moderklubben Rögle BK trogen genom juniortiden och vidare upp i A-laget där han spelat 300 matcher i SHL och noterats för 55 poäng.

"Det känns spännande att få in Samuel då vi tror att han med sin starka skridskoåkning kommer passa bra in i hur vi spelar. Vidare får vi också in en hel del värdefull erfarenhet i truppen. Samuel åkte på en skada under föregående säsong men är nu tillbaka fullt ut", säger Daniel Stolt, sportchef i Kalmar HC, till klubbens hemsida.

Wilhelm Westlund kommer närmast från spel i tjeckiska andraligan med HC Poruba och har stor erfarenhet av spel i Hockeyallsvenskan med 436 matcher och SHL med 52 matcher.

"Vi är glada att vi kan få in Wilhelm på kort varsel. Han har stor erfarenhet från Hockeyallsvenskan och det ska bli spännande att se honom hos oss", säger Daniel Stolt.