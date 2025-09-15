Premiär på fredag – se videointervju med VH-tränaren från upptakten

Jakob Karlsson, Eric Karlsson och Pelle Johansson var Vimmerby Hockeys representanter på Hockeyallsvenskans upptaktsträff i Stockholm på måndagen. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey gör sig redo för sin andra säsong i Hockeyallsvenskan. Denna gång med Vimmerbysonen Eric Karlsson vid rodret. Här nedan kan ni ta del av en videointervju med honom från dagens upptaktsträff i Stockholm.

I dag hölls upptakten till Hockeyallsvenskan på fartyget Viking Cinderella vid Stadsgårdskajen i Stockholm. På plats fanns media tillsammans med representanter från samtliga lag i ligan, det vill säga tränare, lagkaptener och sportchefer.

Vimmerby Hockey representerades av nye tränaren Eric Karlsson, lagkaptenen Jakob Karlsson och sportchefen Pelle Johansson.

Efter ombordstigningen väntade lunch och fotografering av lagkaptenerna och tränarna innan det var dags för journalisterna att ställa sina frågor till lagens representanter.

Vår tidning kommer publicera ett gäng artiklar från upptaktsträffen i veckan och börjar med att leverera en videointervju med Eric Karlsson som svarar på frågor om upptaktsträffen, försäsongen, premiären mot IF Troja-Ljungby, lagbygget och målsättningen med årets säsong.